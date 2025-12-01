Incendios arrasan más de 20,000 hectáreas en Trelew

Las recientes lluvias del domingo fueron un alivio crucial en la batalla contra los incendios que azotaron las afueras de Trelew, donde más de 150 personas se unieron en un esfuerzo titánico para contener las llamas.

Los incendios, que comenzaron el miércoles debido a la caída de rayos durante una tormenta eléctrica, arrasaron más de 20,000 hectáreas de campos despoblados, donde la falta de vegetación facilitó la propagación del fuego. El panorama se tornó alarmante, con el fuego fuera de control que amenazaba con cruzar la Ruta 8, elevando las preocupaciones de que el incendio se extendiera hacia Puerto Madryn.

Operativo Intenso frente a las Llamas

El viernes, las condiciones climáticas, sumadas al intenso calor y fuertes vientos, complicaron aún más las labores de los bomberos. Sin embargo, gracias a la lluvia del domingo, los valientes equipos lograron extinguir los focos activos en las Rutas 8 y 4, entre Trelew y Puerto Madryn.

Situación Crítica Durante los Días Previos

Entre el miércoles y jueves, el fuego avanzó descontrolado, alertando a las brigadas de emergencia. Crónica estuvo presente en la Ruta 8, donde los bomberos de Trelew, Dolavon y Gaiman trabajaban incansablemente para evitar que las llamas cruzaran a terrenos más poblados.

Impacto de los Incendios y Respuesta de los Bomberos

En la Ruta 4, la situación fue aún más crítica, con más de 21,000 hectáreas en llamas. En la Ruta 8, se perdieron aproximadamente 5,800 hectáreas. Las intervenciones de emergencia fueron constantes, con bomberos trabajando durante 24 horas, conscientes de que cualquier cambio en el clima podía reavivar las llamas.

Colaboración y Esfuerzo Comunitario

El operativo involucró a cerca de 150 personas, incluyendo profesionales de Protección Civil y personal de Vialidad Provincial, quienes facilitaron el acceso a las zonas afectadas. Algunos bomberos incluso sumaron más de 18 horas de trabajo continuo, demostrando un compromiso excepcional en condiciones adversas.