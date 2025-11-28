Incendios en Corrientes: Riesgo Muy Alto por Condiciones Críticas

La provincia de Corrientes enfrenta un crítico aumento en el riesgo de incendios forestales, según la Dirección de Recursos Forestales. Las autoridades instan a la población a estar atenta y reportar emergencias.

La provincia de Corrientes ha emitido una alerta máxima debido a las alarmantes condiciones climáticas que elevan el riesgo de incendios. Según lo informado por la Dirección de Recursos Forestales, el nivel de peligro por focos ígneos ha sido clasificado como muy alto.

Prevención ante La Niña: reclamos de expertos sobre su impacto en Corrientes

Las autoridades han descrito las «condiciones de quema [como] críticas», destacando la combinación de factores climáticos que agravan la situación. En este contexto, se recuerda a los ciudadanos que pueden reportar incendios a cualquier hora a través de la App Alertas Corrientes o llamando al 379 450-4697.

La Niña y sus Consecuencias Climáticas

La preocupación por los incendios se ve reforzada por el fenómeno La Niña, el cual ha sido reconfirmado recientemente. Según el Instituto de Investigación Internacional para el Clima y la Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia, el fenómeno se está manifestando de manera significativa.

El informe más actual del IRI, que se basa en datos de más de 20 modelos internacionales, indica proyecciones que podrían marcar la pauta del clima en los próximos meses.

A pesar de la presencia de La Niña, la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) enfatiza en su informe semanal que no hay indicios de un riesgo grave de disminución en las lluvias. Se espera que este fenómeno sea «leve» y «bastante breve», lo que podría ofrecer algo de alivio ante la situación actual.