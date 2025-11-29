Incendios en Trelew: Situación Controlada

Los incendios que han consumido más de 1.500 hectáreas en las Rutas Provinciales 4 y 8, generados por la caída de un rayo, han sido contenidos gracias al arduo trabajo de los Bomberos Voluntarios. Las maniobras para extinguir el fuego de manera definitiva siguen sin descanso en el área afectada.

Esfuerzo Colaborativo para Combatir el Fuego

Las operaciones de extinción son el resultado de la coordinación entre diversas agencias provinciales y municipales. La meta principal es eliminar los focos remanentes del incendio y prevenir cualquier posible reactivación. Esta mañana, un equipo de Bomberos de Puerto Madryn se unió a la lucha contra el fuego.

Desafíos en el Terreno

Los Bomberos de Trelew han indicado a través de sus redes sociales que el combate a estos incendios requiere un esfuerzo físico considerable por parte de todo el personal involucrado.

Operativos Interinstitucionales en Acción

Los operativos están siendo coordinados por los Bomberos de Trelew, Rawson, Gaiman y Dolavon, junto con el apoyo del personal de Protección Civil de Trelew. Esta institución ha dispuesto maquinaria para colaborar en las labores de extinción. Además, cuentan con el respaldo de la Policía del Chubut, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), la Subsecretaría de Protección Ciudadana y la Administración de Vialidad Provincial (AVP), que están desplegando diversos equipos en la zona.