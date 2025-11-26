Incertidumbre en datos de swap: El Banco Central criticado por falta de transparencia

La economía argentina enfrenta retos complejos en su escenario cambiario. Lucas Carattini, reconocido economista, detalla aspectos fundamentales en su reciente entrevista con Canal E.

En una conversación reveladora, el economista Lucas Carattini abordó los recientes acontecimientos en el sistema cambiario argentino, el uso del swap chino y el impacto del Tesoro de Estados Unidos, mientras se prepara el país para el inminente inicio de año.

Swap Chino: Estado Actual y Perspectivas

Carattini enfatizó un punto frecuentemente pasado por alto en los debates actuales: “El swap, que originalmente se había discutido, continúa vigente y parcialmente activo”. Resaltó que, gracias a la intervención del Tesoro de EE. UU., se destinaron dólares a la economía antes de las elecciones, con el objetivo de estabilizar el mercado cambiario.

¿Reposición de Fondos con Bancos Internacionales?

El economista hizo hincapié en que los fondos que actualmente se utilizan provienen del swap, y aunque el país tiene acceso a divisas del FMI, recomendó no emplearlas en exceso por el momento. A raíz de rumores sobre un posible acuerdo de reposición por 20.000 millones de dólares con bancos internacionales, Carattini anticipó que podría darse un “nuevo modelo de repo” que ayude a afrontar los compromisos de enero.

Octubre como Estrategia Financiera

El economista también reflexionó sobre el mes de octubre, sugiriendo que actuó como un “warrant” financiero. Introdujo la inquietud de que “si se necesita movilizar una gran cantidad de dólares a través de emisiones de deuda, la profundidad del mercado es insuficiente” y consideró que esta fue una estrategia razonable para mitigar la volatilidad.

La Falta de Transparencia: Un Desafío Estructural

A pesar de estos esfuerzos, Carattini advirtió sobre un problema histórico en el país: la falta de transparencia. “La información pública del Banco Central es poco accesible”, afirmó, destacando que aunque hay datos disponibles sobre el swap, muchos siguen siendo inaccesibles.

Coberturas Cambiarias: Diferencias Entre Corporaciones y Ciudadanos

El economista exploró el papel de las grandes corporaciones en la cobertura contra movimientos cambiarios, aclarando que “no operan de manera direccional”, sino que ajustan sus estrategias para continuar con sus actividades. Para los ciudadanos comunes, explicó que existe un declive en la educación financiera, aunque notó avances al mencionar que abrir una cuenta comitente es cada vez más sencillo y que hay varios instrumentos disponibles para el público.