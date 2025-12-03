Incremento de la Canasta Navideña y Costo del Árbolito en 2025

Se acercan las fiestas y un estudio de Naranja X muestra cómo se dispararon los precios de la canasta navideña y armar el arbolito este año.

El 8 de diciembre, jornada de celebración por el «Día de la Inmaculada Concepción de María», marca el inicio de las decoraciones navideñas en muchos hogares argentinos. Este día es un llamado a la organización de las festividades y la compra de regalos.

Según un análisis de Focus Market para Naranja X, las familias que aún no poseen adornos navideños deberán destinar aproximadamente $423.955 para montar un arbolito. Un ejemplar de metal de 1,80 cm se puede adquirir en bazares por $142.829. Aquí te detallamos los costos de otros elementos decorativos:

Costos de los elementos decorativos:

Adornos navideños (24 unidades de 5 cm): $17.230

Pesebre (9 piezas de 13 cm cada uno): $179.000

Juego de luces LED (2 juegos de 50 luces): $17.718

Guirnaldas verdes (4 unidades): $19.996

Centro de mesa: $23.484

Bota navideña: $13.199

Corona navideña: $10.499

Comparado con el año anterior, el costo total de esta canasta se incrementó un 12%, aumentando de $377.504 a la cifra actual. Los artículos que más subieron de precio son el pesebre y las luces, con aumentos del 28% y 27%, respectivamente. Por el contrario, algunos adornos y coronas disminuyeron hasta un 29%, posiblemente debido a la invasión de importaciones chinas.

Sin haber considerado los regalos aún, las familias se preparan coordinando la cena navideña y la lista de compras del supermercado, que incluye productos típicos.

Precios de la Canasta Navideña 2025

La canasta navideña habitual tiene un costo de $95.401, un aumento del 27% en comparación con 2024. Estos incrementos son inferiores a la inflación proyectada del 29,6% según el Banco Central de la República Argentina.

Precios detallados de los productos en la canasta:

Pan dulce con chips de chocolate (400 g): $10.299

Pan dulce con frutas (400 g): $5.750

Torta española de frutos secos (200 g): $24.920

Turrón blando de almendra (200 g): $13.500

Turrón de almendras (90 g): $4.940

Turrón blando con maní (130 g): $3.005

Espumante fresa (750 cc): $10.500

Budín con frutas (215 g): $3.758

Espumante ananá (710 cc): $5.100

Sidra (720 cc): $2.299

Garrapiñadas de maní (80 g): $1.350

Champagne (750 cc): $9.980

Análisis de precios y variación vs. 2024 de la decoración navideña en Argentina en 2025

Comportamiento de Compra en Navidad

Dentro de la canasta navideña, se observan fuertes variaciones en los precios. Artículos como:

Torta española de frutos secos: 50% más cara

Pan dulce con frutas: 44% de aumento

Turrón español blando: casi 40% más

En contraste, los aumentos han sido menores en:

Pan dulce con chips de chocolate: 9%

Garrapiñadas de maní: 7%

Champagne: 1%

Un dato relevante del estudio reveló que el 65% de los encuestados realiza sus compras una semana o en el fin de semana anterior a la Navidad. Mientras que un 8% deja todo para el último momento y el 27% hace sus adquisiciones un mes antes, coincidiendo con el Black Friday.

El 61% de los encuestados por Focus Market financia las compras navideñas en cuotas.

A pesar de que el 75% de los encuestados prioriza promociones, el 61% financia sus adquisiciones con tarjeta de crédito. Un 27% igualmente aprovecha el Sueldo Anual Complementario (SAC o aguinaldo), indicando que, aunque se busquen descuentos, las cuotas son el método más utilizado.