Incremento de la Canasta Navideña y Costo del Árbolito en 2025

Navidad 2025: ¡Aumentos en la Canasta Navideña y Costos de Decoración!
Se acercan las fiestas y un estudio de Naranja X muestra cómo se dispararon los precios de la canasta navideña y armar el arbolito este año.
El 8 de diciembre, jornada de celebración por el «Día de la Inmaculada Concepción de María», marca el inicio de las decoraciones navideñas en muchos hogares argentinos. Este día es un llamado a la organización de las festividades y la compra de regalos.
Según un análisis de Focus Market para Naranja X, las familias que aún no poseen adornos navideños deberán destinar aproximadamente $423.955 para montar un arbolito. Un ejemplar de metal de 1,80 cm se puede adquirir en bazares por $142.829. Aquí te detallamos los costos de otros elementos decorativos:
Costos de los elementos decorativos:
Adornos navideños (24 unidades de 5 cm): $17.230
Pesebre (9 piezas de 13 cm cada uno): $179.000
Juego de luces LED (2 juegos de 50 luces): $17.718
Guirnaldas verdes (4 unidades): $19.996
Centro de mesa: $23.484
Bota navideña: $13.199
Corona navideña: $10.499
Comparado con el año anterior, el costo total de esta canasta se incrementó un 12%, aumentando de $377.504 a la cifra actual. Los artículos que más subieron de precio son el pesebre y las luces, con aumentos del 28% y 27%, respectivamente. Por el contrario, algunos adornos y coronas disminuyeron hasta un 29%, posiblemente debido a la invasión de importaciones chinas.
Sin haber considerado los regalos aún, las familias se preparan coordinando la cena navideña y la lista de compras del supermercado, que incluye productos típicos.
Precios de la Canasta Navideña 2025
La canasta navideña habitual tiene un costo de $95.401, un aumento del 27% en comparación con 2024. Estos incrementos son inferiores a la inflación proyectada del 29,6% según el Banco Central de la República Argentina.
Precios detallados de los productos en la canasta:
Pan dulce con chips de chocolate (400 g): $10.299
Pan dulce con frutas (400 g): $5.750
Torta española de frutos secos (200 g): $24.920
Turrón blando de almendra (200 g): $13.500
Turrón de almendras (90 g): $4.940
Turrón blando con maní (130 g): $3.005
Espumante fresa (750 cc): $10.500
Budín con frutas (215 g): $3.758
Espumante ananá (710 cc): $5.100
Sidra (720 cc): $2.299
Garrapiñadas de maní (80 g): $1.350
Champagne (750 cc): $9.980
Análisis de precios y variación vs. 2024 de la decoración navideña en Argentina en 2025
Comportamiento de Compra en Navidad
Dentro de la canasta navideña, se observan fuertes variaciones en los precios. Artículos como:
Torta española de frutos secos: 50% más cara
Pan dulce con frutas: 44% de aumento
Turrón español blando: casi 40% más
En contraste, los aumentos han sido menores en:
Pan dulce con chips de chocolate: 9%
Garrapiñadas de maní: 7%
Champagne: 1%
Un dato relevante del estudio reveló que el 65% de los encuestados realiza sus compras una semana o en el fin de semana anterior a la Navidad. Mientras que un 8% deja todo para el último momento y el 27% hace sus adquisiciones un mes antes, coincidiendo con el Black Friday.
El 61% de los encuestados por Focus Market financia las compras navideñas en cuotas.
A pesar de que el 75% de los encuestados prioriza promociones, el 61% financia sus adquisiciones con tarjeta de crédito. Un 27% igualmente aprovecha el Sueldo Anual Complementario (SAC o aguinaldo), indicando que, aunque se busquen descuentos, las cuotas son el método más utilizado.