Índice de Rayos UV: Pronóstico para el Jueves 27 de Noviembre

La Ciudad y provincia de Buenos Aires se enfrentan a un incremento en los niveles de radiación ultravioleta, lo que eleva el riesgo de daño solar. Es crucial tomar precauciones, especialmente entre las 10 y las 16 horas.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA), se estima que el Índice de Radiación Ultravioleta (IUV) alcanzará valores entre 9.0 y 11.0, lo que lo clasifica como de risko alto a muy alto. Esto implica que la exposición al sol sin protección puede resultar extremadamente dañina, destacando la importancia de extremar precauciones.

Radiación UV en Otras Provincias Argentinas

A nivel nacional, diversas provincias, incluidas zonas del Litoral y Cuyo, también afrontarán índices de radiación UV entre 8 y 11, indicando un riesgo que va de alto a extremo. Entre ellas, Bahía Blanca prevé condiciones que, aunque inestables, conservan la necesidad de protección solar.

Índice UV: ¿Qué es y por qué es crucial para nuestra salud?

El Índice UV Solar Mundial es una medida promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que indica la intensidad de la radiación ultravioleta solar. Este índice se mide en una escala de 0 (nulo) a 11 o más (extremo), donde los valores más altos implican mayores riesgos de daño para la piel y los ojos. Tener conocimiento sobre el IUV es esencial, ya que la OMS aconseja la adopción de medidas de protección una vez que el índice supera 3.

Riesgos de la Exposición a Rayos UV

La exposición prolongada a la radiación UV puede causar varias afecciones. A corto plazo, se pueden experimentar quemaduras solares, mientras que a largo plazo, el riesgo más grave es el desarrollo de cáncer de piel, como el melanoma. Además, la radiación UV contribuye al envejecimiento prematuro de la piel y está asociada con el surgimiento de cataratas, responsables de gran parte de la discapacidad visual a nivel mundial, según la OPS.

Consejos para Protegerse de la Radiación UV

La radiación UV puede ser peligrosa; asegúrate de protegerte adecuadamente.

Ante índices altos o extremos de radiación UV, se recomienda limitar la exposición al sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad, de 10 a 16 horas. Si es necesario permanecer al aire libre, se aconseja utilizar ropa adecuada, sombreros y gafas de sol que filtren hasta el 99% de los rayos UVA y UVB.

Por otra parte, es fundamental aplicar un protector solar de amplio espectro con un FPS de 30 o más en todas las áreas expuestas de la piel, recordando reaplicar cada dos horas, especialmente después de nadar o sudar. Presta particular atención a los más pequeños, quienes requieren una protección especial.