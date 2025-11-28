Inflación a 12 meses en descenso, pero persiste la brecha social

Un reciente informe de la Universidad Torcuato Di Tella revela una notable disminución en las proyecciones de inflación en el país, brindando un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre económica.

Caída Notable en las Proyecciones Inflacionarias

Según la Encuesta de Expectativas de Inflación realizada entre el 1 y el 13 de noviembre, se observó una reducción de casi 9% en las percepciones inflacionarias de los hogares. Este ajuste a la baja se reflejó tanto en el pronóstico a corto plazo como en el de 12 meses, en un clima más estable a nivel nominal.

Inflación a Corto Plazo

La expectativa de inflación para los próximos 30 días se ubicó en un promedio de 3,62%, con una mediana de 2%, registros que marcan un notable descenso en comparación con meses anteriores. Este resultado es el más optimista del año, ya que los encuestados parecen confiar más en sus proyecciones a corto plazo en medio de la volatilidad económica.

Inflación Anual

El pronóstico para la inflación anual también mostró un descenso, estableciéndose en 29,7% de promedio, con una mediana de 23%. El rango de respuestas se ha reducido, lo que implica una menor variabilidad en las expectativas de los hogares, lo cual es fundamental para entender la estabilidad futura de los precios.

Disminución Regional: El Interior Se Destaca

El análisis revela caídas en las proyecciones inflacionarias en todas las regiones del país, pero el Interior lidera esta reducción. Los datos indican que:

Interior: bajó de 36,3% a 28,1% (-8,2%)

Gran Buenos Aires: bajó de 39,1% a 31,6% (-7,5%)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: bajó de 35,2% a 33,4% (-1,8%)

El Interior fue la región donde más se ajustaron las expectativas, reflejando un cambio significativo en la percepción de la dinámica de precios.

La Brecha Social y las Expectativas de Inflación

A pesar de la caída en las expectativas generales, la distancia entre los hogares de distintos estratos económicos se amplía. En los hogares de altos ingresos, la inflación esperada descendió de 36,2% a 28,7%, mientras que en los hogares de bajos ingresos cayó de 38,6% a 31,7%. Esta brecha se amplió a 3 puntos, sugiriendo que los sectores más vulnerables continúan anticipando una inflación más alta.

Perspectivas Futuras: Un Mes Clave

Noviembre podría ser un mes decisivo en la formación de expectativas inflacionarias. Una disminución sostenida podría ser clave para moderar la inercia inflacionaria, influyendo en decisiones de consumo y ahorro. La atención ahora se centra en si este cambio se fortalecerá en diciembre, en un entorno aún marcado por ajustes tarifarios y factores estacionales.