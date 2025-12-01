Inflación del Almacén: 2,4% Impactada por un Aumento del 10,4% en la Carne

En un panorama preocupante, el presidente del Centro de Almaceneros de Córdoba, Germán Romero, ha anunciado que la inflación de octubre alcanzó un 2,4%, reflejando una realidad crítica para muchas familias.

Inflación en Números

Romero destacó que, en lo que va de 2025, la inflación acumulada se sitúa en 28,4%, mientras que en el último año llegó al 31,3%. Se prevé que el año cierre con una inflación del 31%, una cifra que preocupa a todos, especialmente a quienes enfrentan la alta demanda de la canasta básica total.

Para una familia tipo de cuatro miembros, el costo que garantiza cubrir tanto alimentos como otros gastos esenciales asciende a 1.637.760 pesos durante noviembre. Por otro lado, para evitar caer en la indigencia, este mismo grupo familiar necesita 879.415 pesos, según sus declaraciones a Mitre Córdoba.

Impacto en la Alimentación

La reciente alza en los precios está marcada por un incremento del 2,6% en el rubro de Alimentos y Bebidas sin alcohol, con especial énfasis en la carne vacuna, que subió un 10,4%. Adicionalmente, las frutas y verduras sufrieron un aumento del 6%, mientras que los lácteos incrementaron en un 4% a pesar de que algunos tipos de quesos han disminuido su precio.

Las ventas en comercios de alimentos han caído significativamente: un 9,1% en noviembre comparado con el mismo mes del año anterior, y un 21,9% en el acumulado del año hasta noviembre de 2025 frente a 2024.

Realidad Social Comprometida

Los indicadores sociales reflejan una crisis alarmante. Un 58% de las familias no pudo acceder correctamente a la canasta básica alimentaria. De quienes sí lograron acceder, el 72% dependió de algún tipo de ayuda estatal. En un 11% de los hogares, sus integrantes reportaron haber comido sólo una vez al día o se vieron obligados a omitir comidas.

Además, el informe revela que el 89,2% de las familias tuvo que financiar su alimentación, utilizando tarjetas de crédito, fiado, o prestando dinero.

La situación es clara: casi seis de cada diez familias no pueden satisfacer adecuadamente sus necesidades alimentarias, lo cual deja ver que el poder adquisitivo no está mejorando, continuando así una tendencia preocupante.