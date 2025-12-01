lunes, diciembre 1, 2025
Economia

Informe de PwC: Impacto de la IA en el Estrés y los Salarios

El Futuro del Trabajo en Argentina: Entre la Inseguridad y la Innovación

Un reciente estudio destaca un clima laboral tenso en Argentina, donde el miedo al despido convive con las oportunidades que brinda la tecnología.

El último informe de PwC, titulado *Hopes & Fears 2025*, revela un panorama complicado en el mercado laboral argentino. Mientras el recelo por la automatización crece, aquellos que integran la inteligencia artificial en sus labores reportan mejoras significativas en productividad y motivación.

Percepción del Riesgo Laboral entre los Argentinos

El estudio, que abarcó casi 50.000 trabajadores en 48 países, incluyendo diversas sectores en Argentina, destaca cómo la economía y la tecnología están moldeando las preocupaciones de la fuerza laboral.

La llegada de la inteligencia artificial ha generado preocupaciones relevantes:

62% de los empleados teme perder su puesto laboral en el corto plazo, mientras que 47% considera que la automatización podría sustituir sus tareas. Por otro lado, solo el 15% utiliza inteligencia artificial con regularidad.

Oportunidades para los que Usan IA

A pesar de que la adopción de la IA sigue siendo baja, quienes la implementan en su trabajo ven resultados positivos:

71% de quienes usan IA diariamente informan una mejora en la productividad, y 54% siente mayor seguridad en su empleo.

Comparativa Global: Beneficios de la IA

A nivel internacional, los beneficios son incluso más pronunciados:

  • Productividad: 92% frente a 58%%.
  • Seguridad laboral: 58%% contra 36%%.
  • Aumento salarial: 52%% frente a 32%%.

Sin embargo, a nivel mundial, solo 14% de los trabajadores usa IA a diario.

Tensiones Laborales: Agotamiento y Estrés

El estudio también resalta cómo las tensiones económicas y la sobrecarga laboral generan un clima de estrés en los equipos:

  • 44% de los argentinos se siente abrumado al menos una vez a la semana.
  • 72% percibe un aumento en su carga de trabajo respecto al año anterior.
  • Entre jóvenes de 18 a 34 años, 49% admiten tener miedo al futuro laboral.
  • 61% dedican más horas a su trabajo que hace un año.
  • 49% mencionan que su empleo afecta negativamente su bienestar mental o emocional.

Dificultades Económicas y Confianza en el Empleo

El informe retrata una realidad preocupante: la mayoría de los trabajadores enfrenta problemas financieros.

68% de los argentinos han reportado dificultades económicas. Solo 37% espera un aumento salarial real dentro de 12 meses.

Relación con los Empleadores en Tiempos de Cambio

El vínculo entre empleados y empleadores está debilitado. La confianza en las decisiones de la alta dirección es baja y hay un llamado a una mayor comunicación para enfrentar los retos tecnológicos:

  • 46% confía en las decisiones de la alta dirección.
  • 41% comprende claramente los objetivos estratégicos de su organización.
  • 58% sienten que su empresa no los prepara para los desafíos tecnológicos.
  • Uno de cada tres no se siente parte de una cultura de aprendizaje e innovación.

Damián Vázquez, socio de PwC Argentina, señala que el talento local anhela estabilidad, pero también necesita contención emocional y claridad en el camino que deben seguir las organizaciones.

