Informe de PwC: Impacto de la IA en el Estrés y los Salarios

El Futuro del Trabajo en Argentina: Entre la Inseguridad y la Innovación
Un reciente estudio destaca un clima laboral tenso en Argentina, donde el miedo al despido convive con las oportunidades que brinda la tecnología.
El último informe de PwC, titulado *Hopes & Fears 2025*, revela un panorama complicado en el mercado laboral argentino. Mientras el recelo por la automatización crece, aquellos que integran la inteligencia artificial en sus labores reportan mejoras significativas en productividad y motivación.
Percepción del Riesgo Laboral entre los Argentinos
El estudio, que abarcó casi 50.000 trabajadores en 48 países, incluyendo diversas sectores en Argentina, destaca cómo la economía y la tecnología están moldeando las preocupaciones de la fuerza laboral.
La llegada de la inteligencia artificial ha generado preocupaciones relevantes:
62% de los empleados teme perder su puesto laboral en el corto plazo, mientras que 47% considera que la automatización podría sustituir sus tareas. Por otro lado, solo el 15% utiliza inteligencia artificial con regularidad.
Oportunidades para los que Usan IA
A pesar de que la adopción de la IA sigue siendo baja, quienes la implementan en su trabajo ven resultados positivos:
71% de quienes usan IA diariamente informan una mejora en la productividad, y 54% siente mayor seguridad en su empleo.
Comparativa Global: Beneficios de la IA
A nivel internacional, los beneficios son incluso más pronunciados:
- Productividad: 92% frente a 58%%.
- Seguridad laboral: 58%% contra 36%%.
- Aumento salarial: 52%% frente a 32%%.
Sin embargo, a nivel mundial, solo 14% de los trabajadores usa IA a diario.
Tensiones Laborales: Agotamiento y Estrés
El estudio también resalta cómo las tensiones económicas y la sobrecarga laboral generan un clima de estrés en los equipos:
- 44% de los argentinos se siente abrumado al menos una vez a la semana.
- 72% percibe un aumento en su carga de trabajo respecto al año anterior.
- Entre jóvenes de 18 a 34 años, 49% admiten tener miedo al futuro laboral.
- 61% dedican más horas a su trabajo que hace un año.
- 49% mencionan que su empleo afecta negativamente su bienestar mental o emocional.
Dificultades Económicas y Confianza en el Empleo
El informe retrata una realidad preocupante: la mayoría de los trabajadores enfrenta problemas financieros.
68% de los argentinos han reportado dificultades económicas. Solo 37% espera un aumento salarial real dentro de 12 meses.
Relación con los Empleadores en Tiempos de Cambio
El vínculo entre empleados y empleadores está debilitado. La confianza en las decisiones de la alta dirección es baja y hay un llamado a una mayor comunicación para enfrentar los retos tecnológicos:
- 46% confía en las decisiones de la alta dirección.
- 41% comprende claramente los objetivos estratégicos de su organización.
- 58% sienten que su empresa no los prepara para los desafíos tecnológicos.
- Uno de cada tres no se siente parte de una cultura de aprendizaje e innovación.
Damián Vázquez, socio de PwC Argentina, señala que el talento local anhela estabilidad, pero también necesita contención emocional y claridad en el camino que deben seguir las organizaciones.