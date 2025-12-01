Informe de PwC: Impacto de la IA en el Estrés y los Salarios

Un reciente estudio destaca un clima laboral tenso en Argentina, donde el miedo al despido convive con las oportunidades que brinda la tecnología.

El último informe de PwC, titulado *Hopes & Fears 2025*, revela un panorama complicado en el mercado laboral argentino. Mientras el recelo por la automatización crece, aquellos que integran la inteligencia artificial en sus labores reportan mejoras significativas en productividad y motivación.

Percepción del Riesgo Laboral entre los Argentinos

El estudio, que abarcó casi 50.000 trabajadores en 48 países, incluyendo diversas sectores en Argentina, destaca cómo la economía y la tecnología están moldeando las preocupaciones de la fuerza laboral.

La llegada de la inteligencia artificial ha generado preocupaciones relevantes:

62% de los empleados teme perder su puesto laboral en el corto plazo, mientras que 47% considera que la automatización podría sustituir sus tareas. Por otro lado, solo el 15% utiliza inteligencia artificial con regularidad.

Oportunidades para los que Usan IA

A pesar de que la adopción de la IA sigue siendo baja, quienes la implementan en su trabajo ven resultados positivos:

71% de quienes usan IA diariamente informan una mejora en la productividad, y 54% siente mayor seguridad en su empleo.

Comparativa Global: Beneficios de la IA

A nivel internacional, los beneficios son incluso más pronunciados:

Productividad: 92% frente a 58% %.

frente a %. Seguridad laboral: 58% % contra 36% %.

% contra %. Aumento salarial: 52%% frente a 32%%.

Sin embargo, a nivel mundial, solo 14% de los trabajadores usa IA a diario.

Tensiones Laborales: Agotamiento y Estrés

El estudio también resalta cómo las tensiones económicas y la sobrecarga laboral generan un clima de estrés en los equipos:

44% de los argentinos se siente abrumado al menos una vez a la semana.

de los argentinos se siente abrumado al menos una vez a la semana. 72% percibe un aumento en su carga de trabajo respecto al año anterior.

percibe un aumento en su carga de trabajo respecto al año anterior. Entre jóvenes de 18 a 34 años, 49% admiten tener miedo al futuro laboral.

admiten tener miedo al futuro laboral. 61% dedican más horas a su trabajo que hace un año.

dedican más horas a su trabajo que hace un año. 49% mencionan que su empleo afecta negativamente su bienestar mental o emocional.

Dificultades Económicas y Confianza en el Empleo

El informe retrata una realidad preocupante: la mayoría de los trabajadores enfrenta problemas financieros.

68% de los argentinos han reportado dificultades económicas. Solo 37% espera un aumento salarial real dentro de 12 meses.

Relación con los Empleadores en Tiempos de Cambio

El vínculo entre empleados y empleadores está debilitado. La confianza en las decisiones de la alta dirección es baja y hay un llamado a una mayor comunicación para enfrentar los retos tecnológicos:

46% confía en las decisiones de la alta dirección.

confía en las decisiones de la alta dirección. 41% comprende claramente los objetivos estratégicos de su organización.

comprende claramente los objetivos estratégicos de su organización. 58% sienten que su empresa no los prepara para los desafíos tecnológicos.

sienten que su empresa no los prepara para los desafíos tecnológicos. Uno de cada tres no se siente parte de una cultura de aprendizaje e innovación.

Damián Vázquez, socio de PwC Argentina, señala que el talento local anhela estabilidad, pero también necesita contención emocional y claridad en el camino que deben seguir las organizaciones.