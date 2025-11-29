¡Inician los Duelos Eliminatorios!

El fin de semana llega cargado de adrenalina con los ansiados cruces eliminatorios de la División de Honor del futsal comodorense tras los partidos que definieron la tabla de posiciones.

Este sábado arrancan los playoffs, y la competencia promete ser intensa con diversos encuentros que determinarán quién avanza a la siguiente etapa. La final de la Primera A también acapara la atención, con equipos que ya han asegurado su ascenso y ahora lucharán por el campeonato.

Partidos destacados del fin de semana

La acción se iniciará el sábado, donde Inter, séptimo en la fase regular y mejor posicionado, enfrentará a La Cigarra, que terminó en el puesto 11. Este será el único cruce oficial programado para el sábado, estableciendo el tono para la fase de eliminatorias.

Programación completa del domingo

El domingo será un día clave, con tres enfrentamientos que definirán a los clasificados. Los encuentros incluyen:

Tercer Tiempo vs Deportivo Comodoro

Flamengo vs CIPA

Lanús vs Parma

Resultados que cambiaron el rumbo del torneo

Los recientes partidos pendientes modificaron drásticamente la distribución en la tabla. Deportivo Comodoro, que parecía fuera de la contienda, se clasificó para los playoffs tras una victoria crucial ante Sport Boys, que ahora desciende.

Además, Camioneros ascendió al tercer puesto tras obtener un triunfo frente a La Cumbre, que deberá luchar en la promoción para seguir en la máxima categoría del futsal local.

Definiciones importantes en otras categorías

El fin de semana no solo se limitará a los cruces eliminatorios, sino que también se celebrará la final de la Primera A. La Prove y El Cervecero, ambos equipos con ascenso asegurado, se disputarán el título en un encuentro que promete ser emocionante.

Clasificación actual de los equipos

Los equipos se distribuyen en las siguientes categorías según su desempeño:

A semifinales: La Banda de AESA, Halcones

A 2° cruce: Camioneros, MyL, 70/30, Sindicato Petrolero

A 1° cruce: Inter, Tercer Tiempo, Flamengo, Lanús, Parma, CIPA, Deportivo Comodoro, La Cigarra

Fuera del torneo: HDP

A promoción: La Cumbre, La Banda de Pirulo, Cepatacal

Descenso: Sport Boys, Cefe.

Agenda para el Municipal 1

Sábado:

16:30 – El Portu vs Flamengo A (3° promoción)

18:00 – Black vs La Banda de Pirulo (Promoción Honor/A)

19:30 – Inter vs La Cigarra (División de Honor, 1° cruce)

21:00 – La Prove vs El Cervecero (final de Primera A)

Domingo:

17:00 – Lanús vs Parma (División de Honor, 1° cruce)

18:20 – CIPA vs Flamengo (División de Honor, 1° cruce)

19:40 – Deportivo Comodoro vs Tercer Tiempo (División de Honor, 1° cruce)

21:00 – La Cigarra vs El Lobito (final C-20, ida)