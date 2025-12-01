Iniciativa Ambiental de Diputada Kirchnerista: Reacciones Sorprendentes desde el Campo

La legisladora bonaerense Lucía Klug, vinculada al líder social Juan Grabois, ha desatado la controversia al presentar un proyecto de ley que busca gravar las emisiones de metano de la ganadería. Productores agropecuarios responden con críticas vehementes, defendiendo su labor y cuestionando la viabilidad de la propuesta.

Un nuevo impuesto que genera rechazo

Recientemente, Lucía Klug, diputada del bloque Unión por la Patria, propuso un impuesto a las emisiones de gas metano generadas por el ganado bovino. Desde el sector agropecuario, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y otros organismos se opusieron enérgicamente, afirmando que este gravamen no aborda la cuestión ambiental y, en cambio, perjudica a quienes contribuyen a la economía del país. «Es una muestra más de la falta de comprensión sobre la producción en Argentina», expresaron en un comunicado.

Críticas desde el corazón del campo

Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP, calificó la propuesta como “increíble” y destacó que gravar a los productores no es una solución. En el programa Vamos Rivadavia, subrayó que este tipo de iniciativas solo agravan la carga fiscal que enfrenta el sector. Según él, la idea de un impuesto no fomentará una ganadería más sustentable, sino que disminuirá la producción.

Argumentos en contra del impuesto

Kovarsky también argumentó que la propuesta carece de base científica, señalando que en la actualidad se discute más sobre el «balance de carbono» que sobre las emisiones directas. Según su perspectiva, el metano se descompone en vapor de agua y carbono en un periodo de entre 9 y 12 años, lo cual aporta al ciclo de vida de los pastos y contribuye al oxígeno que respiramos.

La postura firme de Confederaciones Rurales Argentinas

CRA también emitió un comunicado donde rechaza la “Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA)”. Según ellos, esta nueva carga fiscal representa un ataque directo a la producción que alimenta al mundo y genera miles de empleos en el país. “Necesitamos líderes que apoyen la producción, no quienes propongan ideas desconectadas de la realidad”, concluyeron.

Detalles sobre la Tasa Ambiental sobre el Metano

La legisladora Klug plantea que la nueva tasa se calculará según las emisiones de metano de cada establecimiento ganadero, basándose en la cantidad de cabeza de ganado. Los fondos recaudados se destinarían a un fondo para financiar acciones de mitigación ambiental, buscando contrarrestar el impacto del metano en el cambio climático.