¿Intel a Punto de Superar a Nvidia? Revela un Crecimiento del 80% en 2026

Intel, antaño líder indiscutible en semiconductores, se ofrece un regreso glorioso en 2025 tras años de dificultades. Con un asombroso incremento del 78,5% en su acción, la empresa vuelve a ser protagonista en el competitivo mundo de la Inteligencia Artificial.

Después de haber perdido terreno frente a competidores como Nvidia y AMD, Intel sorprende al mercado con un resurgimiento que las proyecciones de crecimiento acompañan. Esta nota explora las razones detrás de este notable resurgimiento, el impacto de toda la reestructuración interna y cómo los inversores argentinos pueden aprovechar esta oportunidad.

El Respaldo de Estados Unidos: Un Cambio de Paradigma

La reciente transformación de Intel comenzó en el plano político. La administración de EE.UU. ha decidido disminuir su dependencia de fabricantes asiáticos para producir chips críticos. A través de un paquete de estímulos, incluida la Ley de Chips, el gobierno ha designado a Intel como una pieza vital para revitalizar la industria nacional y reforzar la cadena de suministro.

Este respaldo político ha cambiado por completo la percepción del riesgo que rodea a la empresa. La noción de que una firma estratégica como Intel podría caer en quiebra ya no tiene cabida en el análisis del mercado.

Reestructuración Interna: Focalización en la Fabricación de Chips

El segundo elemento clave en la resurrección de Intel es su profunda reestructuración interna. La nueva cúpula directiva ha implementado cambios significativos, enfocándose en su división de foundry, que produce chips para terceros. Esta estrategia la posiciona para competir fuertemente en un sector que actualmente depende en gran medida de TSMC, el gigante taiwanés.

La empresa ha dejado atrás su imagen de rezago para ser reconocida como un jugador crucial en la guerra de semiconductores, objetivo que ha motivado la inversión y reorganización interna necesaria para su éxito.

Dinámica de Mercado: De Cortos a Inversores Minoristas

El impacto del respaldo político y la reestructuración ha provocado una reacción en cadena en el mercado. Fondos de inversión que habían apostado a la baja se han visto obligados a cerrar sus posiciones, alimentando un aumento significativo en la demanda de acciones de Intel. Al mismo tiempo, los inversores minoristas han comenzado a notar que las acciones estaban subvaloradas, creando un «efecto FOMO» que ha intensificado la compra.

La percepción de Intel ha cambiado dramáticamente de ser un rezagado a convertirse en una de las apuestas más prometedoras en el sector tecnológico.

Perspectivas de Wall Street: Euforia con Precaución

Con el regreso de Intel al foco, las instituciones financieras han reajustado sus pronósticos. Mientras JP Morgan aplaude el cambio, Bank of America observa el crecimiento con cautela, sugiriendo posibles tomas de ganancias. Morgan Stanley, por su parte, destaca la importancia de Intel en la fabricación de dispositivos esenciales que capacitan la Inteligencia Artificial.

Invertir en Intel Desde Argentina: Acceso a Oportunidades Globales

Los inversores argentinos tienen la posibilidad de aprovechar este impulso a través de los CEDEARs, que permiten la compra de acciones de Intel en pesos. Esta opción brinda una forma efectiva de diversificar inversiones y participar en el crecimiento de un sector con mucho potencial en los próximos años.

Con el ticker INTC, los CEDEARs ofrecen la posibilidad de adquirir fracciones de acciones sin necesidad de comprometer grandes sumas de dinero. Esto se traduce en una forma sencilla y accesible de invertir en el renacer de un gigante tecnológico.

Intel, que se pensaba en declive, ahora se establece como un protagonista en la industria mundial. Su rutilante regreso es un testimonio de que los cambios estratégicos, respaldados por políticas clave, pueden redefinir el futuro de una empresa y ofrecer a los inversores oportunidades inesperadas.