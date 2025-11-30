Intendente de Laguna Larga propone unificar administraciones para reducir costos estatales

La idea de un estado más eficiente a través de la colaboración entre municipios nace en Laguna Larga, impulsada por su intendente Matías Torres Cena. Una estrategia que promete transformar la forma de gestionar recursos en el interior cordobés.

Un enfoque revolucionario en la administración pública: en un escenario donde las cuentas municipales se ajustan constantemente, Matías Torres Cena, intendente de Laguna Larga, propone la creación de redes colaborativas entre los municipios de Córdoba. Su objetivo es claro: unificar ingresos, centralizar compras y negociar servicios conjuntos para maximizar la eficiencia.

El Contexto Actual en Córdoba

Las pequeñas y medianas ciudades de Córdoba enfrentan serios desafíos económicos, mientras que casi el 45% de la población se aglomera en el área metropolitana de la capital. En este panorama, los mandatos de servicio esenciales, como la recolección de residuos y el suministro de agua, son complicados y costosos.

La Propuesta de Torres Cena

La propuesta del intendente es sencilla pero impactante. Torres Cena sugiere agrupar a los 427 municipios en representaciones regionales, lo que permitiría compartir recursos y optimizar la administración. Sin sacrificar la autonomía, cada localidad podría beneficiarse de asociaciones que permitan la compra conjunta de equipamientos y servicios.

Ejemplos de Éxito en el Mundo

Torres Cena menciona que en diversas partes del mundo ya se implementa esta idea de regionalización. Esta estrategia contribuiría a la reducción de costos, especialmente en el mantenimiento de servicios esenciales como el riego o la limpieza de calles.

La Eficiencia a Través de la Asociación

Cuando se analiza la posibilidad de compartir cargos administrativos, como un secretario de Finanzas, las complicaciones pueden surgir, pero también se vislumbran oportunidades. Torres Cena destaca que ya en Laguna Larga se colabora en temas de salud pública con localidades cercanas, como Manfredi y Pilar.

Ventajas Económicas y Sociales

Según el intendente, la regionalización puede significar un ahorro significativo en costos operativos. Si localidades cercanas como Laguna Larga y Manfredi se unieran en la recolección de residuos, habría un impacto directo en los recursos disponibles y, por ende, en la calidad de vida de los ciudadanos.

Desafíos y Oportunidades

A pesar de la ventajosa propuesta, existe un camino por recorrer. La discusión sobre cargas impositivas y las realidades de municipios más pequeños requiere atención. Sin embargo, la asociatividad no solo puede ser una solución económica, sino también una forma de fomentar relaciones más cercanas entre las localidades.

Un Paso Hacia el Futuro

Torres Cena invita a todos los municipios a considerar la posibilidad de centralizar servicios y secretarías. Este enfoque colaborativo podría mejorar la calidad de vida de los habitantes y, a su vez, transformar la administración pública argentina.