Inter Miami vs. New York City FC: Horarios y dónde ver en vivo la final de la Conferencia Este de la MLS

Inter Miami y New York City FC: La Gran Final de la Conferencia Este se Acerca

Con la figura de Lionel Messi como estrella indiscutible, Inter Miami se prepara para un emocionante enfrentamiento contra New York City FC en la final de la Conferencia Este de la MLS.

El Encuentro Clave para Inter Miami

El sábado 29 de noviembre, a las 18:00 (ET), el Chase Stadium en Fort Lauderdale será el escenario de un emocionante choque entre Inter Miami y New York City FC. Este partido es crucial para que el equipo de Messi avance hacia la gran final del torneo.

Transmisión Exclusiva para los Aficionados

Los fanáticos del fútbol podrán seguir el partido en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV, asegurando que no se pierdan ningún momento de la acción.

Un Camino Triunfante hacia la Final

Inter Miami llega a esta instancia con una destacada victoria de 4-0 sobre Cincinnati, donde Lionel Messi brilló al anotar un gol y proporcionar tres asistencias, sumando al emocionante rendimiento del equipo.

Lionel Messi celebrando con su compañero Mateo Silvetti.

Michael Laughlin – FR171908 AP



Desempeño de New York City FC

Por su parte, New York City FC también ha demostrado su valía. El equipo neoyorquino, con varios jugadores argentinos destacados como Maxi Moralez, avanzó dejando en el camino a Philadelphia Union, el mejor equipo de la temporada, con un marcador de 1-0.

Un Hito en la Historia de Inter Miami

Esta será la primera vez que Inter Miami alcanza la final de la Conferencia Este, gracias a una plantilla robusta, que incluye a grandes talentos argentinos como Messi y Rodrigo De Paul. Su impresionante desempeño en los playoffs fue clave para catapultar al equipo, logrando un tercer lugar en la tabla con un total de 65 puntos.

Messi persigue llevar al Inter Miami a su primera final de campeonato en la MLS.



Un Trayecto Sorprendente para NYCFC

New York City FC, que también cuenta con varios argentinos en su plantilla, se impuso en la postemporada, superando a Charlotte y Philadelphia Union. Estos triunfos como visitantes fueron sorpresivos, ya que ambos equipos habían finalizado la temporada en posiciones más altas.

Con un balance de 17 victorias y 12 derrotas en la temporada regular, el equipo neoyorquino reflejó un espíritu competitivo que los ha llevado hasta esta decisiva etapa del torneo.