Interceptación de corbeta y petrolero rusos por parte de la Marina británica en el Canal de la Mancha

La Marina británica ha intensificado su vigilancia en el Canal de la Mancha tras interceptar la corbeta rusa RFN Stoikiy y el buque cisterna Yelnya, en medio de un notable aumento de la actividad naval rusa en las aguas británicas.

En una operación reciente, la Marina británica localizó y detuvo a la corbeta rusa RFN Stoikiy y al buque cisterna Yelnya mientras navegaban por el Canal de la Mancha. Esta misión de vigilancia, inicialmente realizada por la patrullera HMS Severn, fue posteriormente asumida por un aliado de la OTAN cerca de la costa de Bretaña. En los últimos dos años, el Ministerio de Defensa británico ha señalado un incremento del 30% en la actividad naval rusa en esta región, marcando un retorno a niveles de despliegue estratégico y operativo en el Atlántico Norte.

Incidentes Alarmantes y Respuesta Británica

El secretario de Defensa, John Healey, denunció un incidente adicional en el que el barco espía ruso Yantar apuntó con láseres a los pilotos de aviones de vigilancia en Escocia, tildando la acción de “imprudente y peligrosa”. Healey advirtió a Rusia diciendo: “Los vemos. Sabemos lo que están haciendo”. Este comportamiento refleja las intenciones de una flota rusa destinada a amenazar tanto la infraestructura submarina británica como la de sus aliados.

Aumentando la Seguridad Marítima

Con el fin de contrarrestar las amenazas, el Reino Unido ha intensificado su arsenal naval, incorporando aviones de patrulla P-8 Poseidon y buques de vigilancia, realizando patrullas constantes y coordinadas con aliados de la OTAN. Esto garantiza un monitoreo continuo de los movimientos navales y asegura la protección de sus aguas estratégicas.

Recursos avanzados como los P-8 Poseidon refuerzan la seguridad del Reino Unido

En respuesta a las acusaciones, la Embajada de Rusia en Londres criticó al gobierno británico, acusándolo de “fomentar la histeria militarista” y declarando que Moscú no busca socavar la seguridad británica. Sin embargo, el Reino Unido sostiene que la creciente flota de buques y submarinos rusos en el Atlántico Norte representa un riesgo directo.

Gasto Militar y Estrategias Futuras

Healey también aprovechó la situación para abogar por un aumento en el gasto militar, presentando planes para la construcción de al menos seis fábricas de municiones en diferentes regiones, con una inversión total de 1.500 millones de libras esterlinas (USD 2.000 millones) destinada a garantizar el suministro de recursos esenciales para las fuerzas armadas.

Por su parte, el primer ministro Keir Starmer reafirmó su compromiso de fortalecer la defensa nacional, mientras el gobierno intenta equilibrar estas inversiones con la necesidad de aumentar impuestos y reducir gastos en otros sectores debido a un considerable déficit presupuestario.

El Rol Estratégico de la Flota Rusa

El significativo incremento del 30% en la actividad naval rusa cerca del Reino Unido se relaciona con la presencia de varios buques de guerra y de apoyo, cada uno diseñado para desempeñar funciones estratégicas en operaciones marítimas. Entre ellos se encuentran corbetas de la clase Steregushchiy, buques cisterna y cargueros que conforman la llamada «flota fantasma», utilizados para evadir sanciones internacionales mediante maniobras discretas.

Además, destructores de la clase Udaloy, especializados en combate antisubmarino, han sido detectados en la región, complementados por submarinos de ataque de última generación como los de las clases Yasen-M y Kilo II, lo que amplía el alcance operativo naval de Rusia en el Atlántico.

La Armada rusa también ha desplegado buques espía como el Yantar, que se especializa en recopilar inteligencia y realizar actividades de vigilancia, como los recientes incidentes con láseres dirigidos a aeronaves británicas. Estas acciones son parte de ejercicios militares de gran escala, como Okean-2024, reafirmando la creciente capacidad operativa rusa en la región.