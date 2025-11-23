Interinstitucional captura armamento y equipo táctico tras agresión en Sinaloa

Título: Fuertes Operativos del Ejército en Sinaloa: Aseguran Armas y Equipos tras Ataque Armado

Bajada: En una reciente operación en Concordia, Sinaloa, el Ejército Mexicano y fuerzas federales lograron desmantelar un arsenal tras ser agredidos durante un recorrido de vigilancia.

El 23 de noviembre, en una misión de vigilancia en la comunidad de Palmillas, el Ejército Mexicano y fuerzas federales fueron blanco de un ataque armado. En respuesta, las autoridades aseguraron un importante arsenal, incluyendo armas largas y equipo táctico, según informes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

Detalles del Incidente

Durante un recorrido de reconocimiento terrestre, personal militar sufrió una agresión en la zona. La operación formaba parte de un esfuerzo más amplio para frenar la criminalidad en la región, coordinado por un grupo interinstitucional que incluye la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, entre otros.

Aseguramiento de Armas y Equipos

Tras el ataque, las autoridades incautaron dos armas largas, 24 cargadores, tres chalecos tácticos y múltiples cartuchos. Todos los objetos recuperados han sido entregados a la FGR para iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Operativo de Búsqueda

La SSP informó que se activó un dispositivo de búsqueda para dar con los responsables de la agresión. Este operativo es parte de una estrategia del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Sinaloa para fortalecer la seguridad de la población ante la creciente presencia de grupos armados en áreas rurales.

Prevención y Comunicación

Las autoridades instan a los ciudadanos a reportar cualquier situación de riesgo a través de la línea de emergencia 911 y el número 089 para denunciar actividades delictivas de manera anónima.

Tendencias en Homicidios en Sinaloa

De acuerdo con datos recientes, Sinaloa ha presentado una tendencia a la baja en homicidios dolosos en lo que va de 2025. La cifra mensual de víctimas ha disminuido notablemente, pasando de 1,818 en junio a 1,043 en los primeros 21 días de noviembre. Este descenso en los homicidios se traduce en un promedio diario de aproximadamente 49.6 víctimas, el más bajo registrado en el año.

En la primera mitad del año, los promedios se mantuvieron por encima de 56 víctimas diarias, reflejando variaciones mensuales, donde en julio los homicidios alcanzaron los 1,754, y en octubre, 1,553.

Reporte de Incidencias

El informe también destaca que, a nivel nacional, el 21 de noviembre, Sinaloa reportó dos víctimas de homicidio, clasificándose en un rango medio comparado con varios estados que documentan una mayor incidencia diaria. Las autoridades continúan implementando estrategias focalizadas en áreas prioritarias, potenciando operativos interinstitucionales que involucran tanto a entidades locales como federales.