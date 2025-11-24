Interna UCR: Mestre se prepara con un plan para enfrentar a De Loredo

La interna de la UCR cordobesa se prepara para una nueva batalla, con Ramón Mestre al frente en medio de tensiones con Rodrigo de Loredo, mientras la mirada se centra en las elecciones de 2026 y 2027.

La reciente elección interna dejó huellas profundas en la UCR de Córdoba. A pesar de cosechar un 3% de los votos, el ex intendente Ramón Mestre no se rinde y se postula para nuevas confrontaciones en el partido.

Un Nuevo Ciclo de Conflictos

El enfrentamiento entre Mestre y Rodrigo de Loredo se intensifica a medida que se aproxima el proceso electoral del 2026, un punto clave en la lucha por la conducción del partido.

Con la mirada puesta en su «hoja de ruta 2026», Mestre planea ejercer presión sobre la cúpula dirigencial de la UCR. La claridad en los tiempos electorales, establecidos por la normativa interna del partido, son fundamentales para su estrategia.

Plan de Acción Interno

El cronograma electoral indica que el 29 de septiembre de 2026 finalizará el mandato actual bajo la presidencia de Marcos Ferrer. Esto establece un marco crítico en el que Mestre y su círculo buscarán reconfigurar el poder interno.

Con un inicio de internas previsto para el 1 de junio, Mestre sigue los parámetros establecidos por la Carta Orgánica del partido, permitiendo la presentación de listas desde el 21 de junio.

La Ambición de De Loredo

Para Rodrigo de Loredo, el horizonte del 2027 es crucial, ya que se postula como candidato a la gobernación de Córdoba. La UCR pretende asegurarse un espacio en la contienda política, desafiando al PJ, liderado por Martín Llaryora.

De Loredo, con una visión de reformas e innovación, lanza el llamado a formar un frente no peronista que sume fuerzas para transformar la escena política cordobesa.

Desafíos y Oportunidades

A medida que se desatan las tensiones entre los diferentes sectores de la UCR, también se avanza en la creación de una coalición opositora que podría redefinir el futuro político de Córdoba. Las elecciones de 2026 y 2027 son el campo de batalla donde se delinearán los nuevos liderazgos y estrategias.

Sin embargo, las rachas de tensión continúan en el partido, mientras algunos sectores críticos apuntan a que la ambición de Mestre podría resultar perjudicial si conlleva una polarización excesiva con el PJ.

Impacto del Factor Milei

El ascenso de Javier Milei y su influencia en el electorado radical también están redefiniendo las líneas de batalla entre los mestristas y los seguidores de De Loredo, quien sigue enfrentando la presión interna y la necesidad de consolidar su liderazgo.

En este complejo panorama, los liderazgos se desafían a sí mismos, y el futuro de la UCR en Córdoba dependerá de cómo logren resolver sus diferencias y unirse en torno a un objetivo común en la próximas elecciones.