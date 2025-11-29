Inversores triunfan con estas acciones y bonos

El mes de noviembre concluyó con un ambiente de calma para los ahorristas argentinos, quienes vieron ciertas subas en acciones y bonos, desafiando la intensa volatilidad de octubre. La atención ahora se centra en las perspectivas económicas y las potenciales reformas que el Gobierno podría implementar.

La incertidumbre política tras las elecciones de medio término de finales de octubre pareció disiparse, dando paso a un optimismo moderado entre los inversores. Aunque el principal índice de acciones de empresas líderes argentinas apenas creció un 1% en noviembre—un marcado contraste con el pletórico 62% de octubre—los analistas observan un ambiente más constructivo.

Rendimiento de Acciones y Bonos en Noviembre

Las tasas de interés continuaron su tendencia a la baja, mientras que el dólar mayorista mantuvo su estabilidad por debajo de la banda máxima de flotación, con una inflación que ronda el 2% mensual. Las acciones que destacaron en noviembre incluyen:

Comercial del Plata : 33%

: 33% Loma Negra : 22%

: 22% Transener : 21%

: 21% Banco de Valores : 20%

: 20% Telecom: 18%

Igualmente, las empresas argentinas que cotizan como ADR en Nueva York, como Loma Negra y Telecom, evidenciaron incrementos significativos en dólares.

Renta Fija: Bonos en Ascenso

En el ámbito de la renta fija, los bonos tanto en dólares como en pesos en el ByMA tuvieron un incremento que llegó al 9% a lo largo del mes. Especialmente destacado fue el Cuasipar en pesos y los títulos de deuda con vencimiento en 2041, que también mostraron buenos resultados.

Expectativas sobre el Futuro Económico

Gustavo Neffa, economista de Research for Traders, observa que las expectativas de los inversores han cambiado favorablemente tras las elecciones. Se anticipan reformas que podrían fomentar el crecimiento económico y mejorar las condiciones laborales.

Si el Gobierno logra implementar sus propuestas y superar los compromisos de deuda, el riesgo país podría descender a niveles más manejables, permitiendo renegociar vencimientos significativos de 2026 y 2027.

Perspectivas de Inversión en Diciembre

Con el cobro del medio aguinaldo, los analistas sugieren considerar la renta fija, aprovechando las tasas atractivas en pesos. Al parecer, se prevé que el sistema de flotación actual se mantenga, aunque se especula una posible modificación en el ajuste mensual.

Juan Diedrichs, asesor en Capital Markets, recomienda centrar inversiones en las curvas de tasa fija que, aunque se han comprimido, siguen siendo positivas en términos reales. Para deuda en dólares, menciona los Bonar 2029 y 2030 como atractivos por su rápida amortización y buena TIR.

Acciones a Considerar para los Inversores

Desde el punto de vista de las acciones, las preferidas incluyen a las compañías del sector energético, como Pampa Energía, y también se mencionan entidades bancarias como Banco Galicia, ante una posible recuperación del crédito.

Los analistas continúan prestando atención a acciones de empresas sólidas en el largo plazo, como YPF y Loma Negra, mientras que aquellos dispuestos a asumir más riesgo podrían explorar oportunidades en el dinámico sector energético.