Investigación: Cientos Afectados por Búsquedas Ilegales de Armas de la Policía de Victoria

Las autoridades policiales de Victoria han admitido que realizaron búsquedas no autorizadas en varias ocasiones, lo que podría afectar a muchos ciudadanos. Los hechos revelan un preocupante fallo en el cumplimiento de la ley.

En un reciente anuncio, Victoria Police reconoció que entre 2017 y 2025, se llevaron a cabo búsquedas de armas en 23 ocasiones sin cumplir con la legislación vigente. Estas irregularidades han resultado en la imputación de 33 personas, quienes serán notificados por la policía acerca de la situación.

Detalles de las Irregularidades

Las investigaciones revelaron que cientos de personas pudieron haber sido registradas sin la debida autorización. Este problema salió a la luz después de que un periodista de Guardian Australia indagara sobre la actuación de la policía en determinadas áreas designadas.

Auditoría Reveladora

Un audit interno identificó 18 de estos casos durante el período de marzo de 2017 a marzo de 2025. A raíz de esta indagación, se amplió la auditoría tras la consulta de Guardian Australia sobre cuatro áreas designadas en fechas recientes.

Operaciones No Cumplidas

Las irregularidades encontradas incluyen operaciones que fueron anunciadas en el sitio web de Victoria Police, pero que no aparecieron en el boletín oficial del gobierno, algo que es legalmente obligatorio.

La Respuesta de Victoria Police

Un portavoz de la policía comentó: “Somos conscientes de que varias operaciones de búsqueda de armas podrían no haber cumplido con los requisitos legales”. Aseguran que la mayoría de los problemas surgieron por errores administrativos, como la falta de información sobre los eventos específicos donde se realizaron las búsquedas.

Impacto en la Comunidad

La policía advirtió que, aunque el 99% de las operaciones de búsqueda realizadas hasta ahora se realizaron correctamente, este incidente plantea preocupaciones sobre la confianza pública en la gestión de las nuevas facultades policiales.

Reformas y Futuras Medidas

Victoria Police ha comenzado a notificar a las personas afectadas sobre cómo apelar las multas o cargos correspondientes. También ha señalado que se está notificando a la comisión independiente de anti-corrupción y que se están fortaleciendo los procesos internos para evitar futuros problemas.

Alertas desde la Sociedad Civil

Organizaciones como el Centro Contra el Perfil Racial han manifestado su preocupación ante el uso inadecuado de los nuevos poderes por parte de la policía. Ilo Diaz, representante de dicha organización, afirmó: “La falta de control en el ejercicio de estas facultades puede afectar desproporcionadamente a comunidades vulnerables.”