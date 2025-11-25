Investigación Inicial: El Violento Despiste y Vuelco de un Ómnibus en la Ruta 2

Un trágico accidente en la ruta 2 dejó una huella de dolor y caos al volcar un ómnibus que transportaba pasajeros hacia un evento en Mar del Plata. Las autoridades investigan las causas detrás de este lamentable suceso.

General Pirán fue el escenario de un fatal accidente que tuvo lugar poco antes de las 8 de la mañana, cuando un ómnibus de doble piso se volcó en el kilómetro 325 de la ruta 2. En el siniestro, dos mujeres perdieron la vida y más de 40 pasajeros resultaron heridos, lo que desencadenó una operación de rescate de gran magnitud.

Un viaje hacia la tragedia

El grupo de pasajeros se dirigía al 1° Encuentro Internacional de Hábitat en Mar del Plata, evento en el que se esperaba la participación del gobernador Axel Kicillof. Sin embargo, un desvío inesperado cambió el rumbo de la jornada, dejando a muchos en estado de shock tras el incidente.

Detalles del incidente

De acuerdo a los primeros informes, se maneja la hipótesis de que el conductor pudo haberse dormido al volante, lo que provocó que el vehículo se saliera de la calzada y volcara. Los sobrevivientes señalaron que no había indicios previos de peligro antes de perder el control, ya que el ómnibus comenzó a deslizarse sin previo aviso y terminó volcado en un zanjón de considerable profundidad.

Acciones de rescate y atención médica

Las autoridades respondieron rápidamente. Nueve de los heridos más graves fueron trasladados de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) en Mar del Plata, donde recibieron atención médica especializada. A pesar de la magnitud de sus lesiones, se informó que todos están fuera de peligro.

Investigaciones en marcha

El fiscal a cargo del caso, Germán Vera Tapia, ha comenzado la investigación y ha detenido al conductor del ómnibus, quien enfrenta cargos de doble homicidio culposo agravado. A pesar de que la prueba de alcoholemia resultó negativa, se están realizando exámenes adicionales para determinar cualquier posible intoxicación que haya podido influir en el accidente.

Testigos cuentan su experiencia

Uno de los sobrevivientes, el padre Paco Olveira, estaba en el piso superior del ómnibus y relató su angustiosa experiencia tras el vuelco. «Sentí un golpe y de repente todo se volvió confuso. Tuvimos miedo a que todo explotara», confesó. Su valentía al ayudar a los demás destacó en medio del caos.

Apoyo a los heridos y familiares

Familiares de los heridos están siendo atendidos en Mar del Plata, donde se les está proporcionando alojamiento y apoyo emocional. Se espera que los centros de salud continúen lidiando con la demanda de atención por las secuelas del accidente.

Contexto del viaje

Los pasajeros, que en su mayoría eran mayores de edad, provenían de diversas localidades como Morón y Florencio Varela, y la investigación buscará determinar los detalles sobre la organización del viaje y la habilitación del vehículo.

Impacto en la comunidad

La tragedia ha conmocionado a la localidad y a las autoridades de salud, quienes han estado trabajando para garantizar atención a los afectados y el correcto funcionamiento de los evacuados.

En un contexto donde las condiciones climáticas eran favorables, las circunstancias de este despiste dejan más preguntas que respuestas, y el camino hacia la verdad comienza con una exhaustiva investigación.