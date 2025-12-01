Investigación revela: Dos espías de la policía metropolitana eran ‘horriblemente racistas’

Un antiguo agente encubierto ha destapado un oscuro capítulo de racismo en la Policía Metropolitana de Londres, donde se utilizaban términos despectivos en el seguimiento de campañas políticas. Descubre todos los detalles de este escándalo que sacude al Reino Unido.

Graves Acusaciones de Racismo dentro de la Policía

Durante una audiencia pública, Peter Francis, un exmiembro de la unidad encubierta de la Policía Metropolitana, reveló que dos altos oficiales eran «horriblemente racistas», usando frecuentemente un lenguaje ofensivo en sus discusiones. Francis es el único agente encubierto que ha denunciado las prácticas encubiertas de su antigua unidad, conocida como la Special Demonstration Squad (SDS).

Un Legado de Vigilancia y Racismo

La investigación, presidida por el juez retirado Sir John Mitting, fue constituida en 2014 tras las revelaciones de Francis sobre la vigilancia a la familia de Stephen Lawrence, un joven asesinado en 1993, que buscaba justicia por su muerte. El escándalo incluye la denuncia de que la detective Ch Supt Robert Potter usaba constantemente el término «N-word» y fomentaba una actitud despectiva hacia las campañas por justicia negra, llegando a afirmar que los activistas no podían pensar por sí mismos.

Las Consecuencias del Racismo Institucional

Francis destacó que el oficial Potter tenía una visión distorsionada de la familia Lawrence y sus seguidores, considerándolos incapaces de liderar su propia lucha. Esto revela una cultura profundamente arraigada de racismo dentro de la institución que, en lugar de proteger a la comunidad, la comprometía en el nombre de una falsa seguridad.

Surveillance a Activistas de Izquierda y Racismo Sostenido

Desde 1968 hasta al menos 2010, alrededor de 139 agentes encubiertos espiaron a miles de activistas, en su mayoría de izquierda. Francis, quien se infiltró entre los grupos antiracistas durante la década de 1990, compartirá su testimonio a lo largo de cuatro días en la audiencia.

Un Sistema de Desconfianza hacia las Comunidades Negras

Otro alto oficial, conocido solo como HN86, también fue criticado por su actitud racista, refiriéndose a los activistas negros con términos denigrantes. A pesar de ser una entidad que se supone debe garantizar la justicia, la SDS se vio envuelta en un desprecio alarmante hacia las voces de las comunidades que buscaban apoyo.

La Testimonios de un Espía que Lucha por la Verdad

A medida que avanza la investigación, las declaraciones de Francis revelan la complejidad de un sistema que, en lugar de servir a la justicia, perpetuó un ciclo de vigilancia basada en prejuicios raciales. Sus declaraciones aportan una visión aterradora sobre cómo operaban estos agentes encubiertos.