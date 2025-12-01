Investigan el Lavado de Dinero en el Juego Ilegal

Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, se encuentra bajo la lupa judicial por operaciones sospechosas que involucran cifras astronómicas y conexiones con el presidente de la AFA, Carlos Chiqui Tapia.

Operaciones Multimillonarias y Cuentas Sospechosas

La empresa de Vallejo ha realizado transacciones en dólares y pesos que han llevado a investigadores a cuestionar la legalidad de sus operaciones. Con más de 74 cuentas bancarias abiertas, los investigadores sospechan que Sur Finanzas podría estar utilizando estos recursos para encubrir un flujo significativo de fondos cuyo origen es incierto.

Inversiones Impactantes y Orígenes Dudosos

Documentos a los que accedió Clarín revelan que Sur Finanzas y sus empresas asociadas han invertido en al menos 14 plazos fijos, varios de los cuales comenzaron con montos iniciales impresionantes, como 500 millones de pesos y hasta mil millones. Vallejo ha insistido en que su firma no es una «financiera», aunque la evidencia contradice esta afirmación.

La Atención de la Justicia

La situación ha llamado la atención de la justicia, con la fiscalía de Lomas de Zamora tomando cartas en el asunto. La DGI ya ha presentado denuncias acerca del origen de fondos en Sur Finanzas, sugiriendo que podrían provenir de actividades ilícitas.

Personajes en el Ojo del Huracán

La trama se complica con la aparición de inversores controversiales como Elías Piccirillo, ex esposo de Jésica Cirio. Los registros indican que Sur Finanzas ha podido «lavar» dinero proveniente de negociados turbios, utilizando criptomonedas vinculadas a la empresa.

Monotributistas Involucrados: Dinero y Contradicciones

Investigaciones detalladas revelan que varios de los inversores registrados, que supuestamente movieron millones de pesos, en realidad tienen un perfil financiero que no concuerda con las cifras que se manejan. Uno de los casos más llamativos incluye a un monotributista registrado como categoría D, a quien se le atribuyen ingresos faltos de justificación por más de 255 millones de pesos.

Revelaciones Inesperadas

A medida que avanza la investigación, varias individualidades que mueven capital en Sur Finanzas resultan cada vez más sospechosas. Se han documentado transacciones que rondan cifras descomunales, con individuos considerados de escasos recursos supuestamente gestionando millones de pesos.

La Ruta del Dinero y Nuevas Hipótesis

Los investigadores no solo están atentos a las irregularidades relacionadas con el financiamiento de clubes de fútbol. También están explorando la posibilidad de que Sur Finanzas haya sido un vehículo para el blanqueo de dinero asociado con apuestas ilegales y otras actividades sospechosas.

Implicaciones Políticas y de Poder

A lo largo de su carrera, Vallejo ha cultivado relaciones cercanas con figuras de poder en el ámbito político y deportivo. En entrevistas recientes, ha declarado su vinculación con varias instituciones deportivas, sugiriendo que Sur Finanzas ha jugado un papel crucial en la financiación de clubes relacionados con figuras de poder como Tapia.

En un panorama lleno de incertidumbres y preguntas sin respuesta, la historia de Sur Finanzas continúa desenredándose, prometiendo más revelaciones a medida que avance la investigación.