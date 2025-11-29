iPhone 17 Catapulta a Apple y Desplaza a Samsung del Liderazgo Mundial

Apple Regresa a la Cima: Desplaza a Samsung en el Mercado Global de Smartphones

El gigante tecnológico vuelve a liderar el mercado de teléfonos inteligentes después de más de una década, gracias al exitoso lanzamiento de la serie iPhone 17 y un crecimiento proyectado en ventas para 2025.

Apple Toma la Delantera en el Mercado de Smartphones

Según el informe de Counterpoint Research, Apple regresará al trono del mercado de smartphones en 2025, capturando un impresionante 19,4% de cuota, superando a Samsung, que ha sido el líder durante más de diez años.

Impulso por el iPhone 17

El exitoso lanzamiento del iPhone 17 ha sido fundamental en este ascenso, destacándose en ventas en mercados primordiales como Estados Unidos y China, donde ha superado todas las expectativas iniciales.

Proyecciones de Crecimiento

Se prevé que las ventas de iPhone aumenten un 10% interanual, casi el doble en comparación con Samsung, que crecerá solo 4,6%. Esto implica que Apple planea vender alrededor de 243 millones de unidades en 2025, frente a las 235 millones de Samsung.

Señales de Recuperación en el Mercado Global

El mercado de smartphones a nivel global también muestra signos de revitalización tras años de estancamiento, con proyecciones de un crecimiento del 3,3% anual para 2025, impulsado por la adopción de nuevos dispositivos y tecnología avanzada en los modelos de alta gama.

El Secreto del Éxito de Apple

La estrategia de fidelización de Apple ha sido clave para su éxito, fomentando la renovación de dispositivos en ciclos más cortos. A pesar de rumores sobre la posible salida de su CEO, Tim Cook, y críticas hacia el lanzamiento del iPhone Air, la compañía se mantiene fuerte.

El Futuro del Liderazgo

Counterpoint proyecta que Apple conservará su liderazgo en el mercado al menos hasta 2029, marcado por el cambio de rumbo que su éxito reciente representa, desafiando así el dominio consolidado de Samsung, que se había beneficiado de su amplia gama de productos y accesibilidad.