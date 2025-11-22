Iraníes Conversos al Cristianismo en EE.UU.: Temores por Deportaciones

El drama de los iraníes que se convierten al cristianismo en Irán se agudiza con las recientes deportaciones desde Estados Unidos. Historias conmovedoras revelan cómo estas personas, ya perseguidas por su fe, se enfrentan a un peligro inminente.

Un lunes en octubre, la vida de Majid dio un giro inesperado tras un año de prisión por las autoridades migratorias de EE.UU.

Un grupo de guardias entró a su celda en Texas, le ordenaron empacar y lo trasladaron encadenado hacia una pista aérea militar en Luisiana.

Majid, pseudónimo del protagonista, había dejado Irán en octubre de 2024 después de sufrir torturas por su papel en las protestas por la muerte de Mahsa Amini y su conversión al cristianismo.

Al ser forzado a embarcarse en un avión con más de 150 deportados hacia Nicaragua, se sintió aislado, siendo el único no latinoamericano a bordo. Al llegar, se le negó el asilo y fue enviado de regreso a Irán, pasando por Venezuela y Turquía, una experiencia que él considera un retorno forzado.

Optó por huir y ocultarse en Estambul, temeroso del destino que le esperaba en su país natal.

Historias de Deportación

Majid no está solo. Varios conversos iraníes al cristianismo compartieron sus experiencias con la BBC, la mayoría en el anonimato por temor a represalias a sus familiares en Irán. Sus relatos reflejan las inconsistencias en el proceso de asilo estadounidense y la manipulación de información religiosa en sus expedientes.

Incongruencias en el Asilo

El contraste entre la retórica política estadounidense y las acciones en terreno es abismal. Mientras el presidente hace eco de la persecución de cristianos en el extranjero, miles enfrentan la deportación.

Un vocero de la Casa Blanca insistió en que cada caso de asilo fue evaluado antes de la expulsión, argumentando que muchos deportados pertenecían a grupos de riesgo identificados previamente.

Peligros del Regreso a Irán

Los conversos enfrentan serios riesgos al volver. En Irán, convertirse al cristianismo se considera una apostasía, y los adeptos sufren arrestos y torturas. Según informes, las detenciones han aumentado considerablemente entre 2023 y 2024.

Las autoridades iraníes han comenzado a vincular a los cristianos con agendas políticas, catalogando su fe como una amenaza de seguridad nacional.

La Vida de los que Permanecen

Las decisiones sobre el asilo pueden variar incluso dentro de la misma familia. Marjan y Reza, otro par de cristianos convertidos, fueron arrestados en Los Ángeles. Mientras Marjan obtuvo asilo, Reza fue trasladado a un tercer país.

La situación de Majid es igualmente precaria. Su familia vive separada: su esposa está en EE.UU., mientras él se esconde en Turquía, temeroso de ser capturado y deportado.

Desesperanza en un Nuevo Hogar

Ali, otro converso, vive con miedo constante. Su esposa fue deportada y él se encuentra en la espera de su audiencia de asilo. Sin poder trabajar o establecerse, su futuro es incierto y angustiante.

“Si me deportan, podría terminar en prisión al aterrizar en Irán,” dice, reflejando el profundo temor que sienten los que han decidido dejar atrás su patria en busca de libertad religiosa.