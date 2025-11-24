Israel anuncia la muerte del líder militar de Hezbolá y eleva la tensión en Beirut

Los ecos de la tensión regional resuenan fuertemente tras el asesinato de un alto mando de Hezbolá en un ataque aéreo en Beirut. Este incidente, que ha dejado varios muertos y heridos, intensifica la ya compleja situación en la zona.

El gobierno israelí anunció este domingo la eliminación de Haitham Ali Tabatabai, jefe de Estado Mayor de Hezbolá, en un bombardeo que afectó un edificio residencial en los suburbios del sur de Beirut. El ataque dejó un saldo de 5 muertos y 28 heridos, según reportes del Ministerio de Salud del Líbano, y coloca nuevamente al país árabe en el centro del escenario de conflictos regionales.

Aguijón en el Corazón de Beirut

El ataque aéreo, que tuvo lugar en Haret Hreik, un área densa y fuertemente controlada por Hezbolá, se centró en los pisos tercero y cuarto de un edificio de nueve niveles. Este operativo ha sido descrito como el quinto en este bastión desde el alto el fuego acordado en noviembre de 2024.

Mahmud Qomati, un prominente líder del movimiento, declaró que este ataque representa la cruzada de una “línea roja”. Aunque Hezbolá reconoció que un alto mando fue impactado, no se confirmó de inmediato la muerte de Tabatabai, un figura importante para el grupo, que ha sido sancionado por Estados Unidos desde 2016 con una recompensa de cinco millones de dólares por información sobre su paradero.

Reacciones Internacionales

El presidente libanés Joseph Aoun solicitó la intervención de la comunidad internacional para detener las agresiones israelíes. Las autoridades del Líbano acusaron a Israel de romper el acuerdo de cese de fuego y de ocupar áreas estratégicas del sur del país. En contraste, el gobierno israelí insiste en que sus acciones buscan prevenir el rearme de Hezbolá y la reestructuración de su infraestructura militar.

Desde la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, se respaldó la operación “en el corazón de Beirut”, enfatizando que Israel continuaría actuando “de manera independiente” en Líbano y Gaza. “Seguimos golpeando el terrorismo en varios frentes”, declaró, justificando así la ofensiva militar.

Impacto en el Líbano: Un Viaje Diplomático Inminente

Este ataque se produce justo una semana antes de la esperada visita del papa León XIV a Líbano, un evento que muchos interpretan como un intento de promover la estabilidad en un país que atraviesa momentos críticos.

Gaza en Crisis: Un Cese de Fuego Difícil

Mientras Beirut lidia con el impacto del ataque, la Franja de Gaza enfrenta una de las jornadas más letales desde que se instauró el alto el fuego. De acuerdo con el Ministerio de Salud del enclave, 21 personas murieron y 83 resultaron heridas el sábado debido a una serie de bombardeos israelíes.

Las autoridades palestinas denuncian que, desde la tregua hace seis semanas, Israel ha provocado la muerte de 339 personas, la mayoría de ellas mujeres, niños y ancianos. Estos ataques han sido catalogados como violaciones continuas de un acuerdo que no ha logrado mantener la calma, mientras Israel alega que responde a amenazas y violaciones por parte de Hamás.

Netanyahu, reafirmando la postura israelí, advirtió que cada violación del acuerdo será respondida con un “precio muy alto”, subrayando que Israel actuará sin la necesidad de aprobación internacional, defendiendo su responsabilidad sobre su propia seguridad.

Este panorama de intensificación en Gaza ha suscitado preocupaciones, especialmente mientras el gobierno estadounidense, mediador del tratado, enfrenta crecientes demandas de Hamás para frenar la escalada de ataques israelíes y restaurar la paz.