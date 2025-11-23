Israel Ataca al Jefe de Estado Mayor de Hezbollah en Beirut

Título: Israel Realiza Ataque en Beirut y Aumenta la Tensión con Hezbollah

Bajada: Un ataque reciente en el sur de Beirut se dirige contra un alto mando de Hezbollah, marcando un nuevo capítulo en el conflicto en la región y exacerbando las preocupaciones sobre la escalada militar.

Un ataque aéreo israelí ha impactado en el sur de Beirut, apuntando específicamente a Ali Tabtabai, un alto oficial de Hezbollah, según reportes de fuentes de inteligencia. Esta ofensiva, anunciada por la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, representa un retorno a las operaciones militares en la capital libanesa, interrumpidas por varios meses.

Detalles del Ataque

El ataque tuvo lugar en una concurrida vía del sur de Beirut, conocida por ser un bastión de oficiales de Hezbollah. Moradores de la zona declararon haber escuchado el estruendo de aviones antes del estallido, lo que provocó que muchas personas abandonaran apresuradamente sus hogares por miedo a más ataques.

Reacciones Internacionales

Un funcionario estadounidense reveló que Israel no notificó a Washington antes del ataque, aunque se había discutido una posible escalada en la región en días previos. Tras el hecho, la administración estadounidense fue informada inmediatamente de la acción militar.

Antecedentes de Ali Tabtabai

En 2016, los Estados Unidos impusieron sanciones a Tabtabai, identificándolo como un líder militar clave de Hezbollah, e incluso ofrecieron una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información sobre su paradero.

Consecuencias del Ataque

Inicialmente, se reportaron al menos dos muertos y numerosos heridos, que fueron trasladados a hospitales cercanos. Aún no se ha recibido información oficial de Hezbollah sobre el ataque o sus consecuencias.

Contexto del Conflicto

A lo largo de los últimos años, Israel ha incrementado sus ofensivas contra Hezbollah, resultando en la muerte de importantes figuras del grupo y varios integrantes de sus fuerzas. Netanyahu, en su declaración previa al ataque, enfatizó que Israel continuará combatiendo lo que considera amenazas terroristas en múltiples frentes, asegurando que no permitirá a Hezbollah reconstituir su capacidad militar en la frontera.

Las tensiones han escalado conforme Israel intensifica sus ataques aéreos en el sur del Líbano, con el objetivo de prevenir el rearme de Hezbollah, que, según las autoridades israelíes, ha intentado fortalecer su arsenal tras la implementación de un alto el fuego respaldado por Estados Unidos el año pasado.