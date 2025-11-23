Israel lanza bombardeo en Beirut: 5 muertos y 28 heridos en un sorprendente ataque

Un ataque aéreo israelí en Beirut, dirigido al jefe de Estado Mayor de Hezbolá, resultó en al menos cinco muertos y 28 heridos, elevando la inquietud en la región.

Este domingo, un bombardeo en el sur de Beirut tuvo como blanco un edificio de nueve pisos, causando que los pisos tercero y cuarto fueran destruidos. A pesar de la magnitud del ataque, Hezbolá no ha confirmado ni negado la muerte de su alto mando y no ha revelado ninguna identidad.

Detalles del ataque en Beirut

Un periodista de AFP informó que el ataque se produjo en una zona altamente poblada, lo que generó una rápida respuesta de ambulancias y equipos de rescate.

La enérgica respuesta de Hezbolá

Este es el quinto ataque israelí dirigido a la fortaleza de Hezbolá en Líbano desde el establecimiento de un alto el fuego en noviembre de 2024. Si bien el grupo paramilitar ha identificado a una de sus figuras como el objetivo del ataque, no ha dado más detalles.

El presidente libanés, Joseph Aoun, hizo un llamado a la comunidad internacional para que «intervenga con seriedad y fuerza para detener los ataques de las fuerzas israelíes contra Líbano».

Reacciones desde Israel

Desde la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se confirmó que la acción estaba destinada «en el corazón de Beirut, al jefe de Estado Mayor de Hezbolá que lideró el armamento y fortalecimiento de esta organización». Netanyahu también mencionó que Israel hará «todo lo necesario» para contener a Hezbolá y al movimiento palestino Hamás, prometiendo continuar con las ofensivas contra el terrorismo en múltiples frentes.

Contexto de las recientes tensiones

En las últimas semanas, Israel ha intensificado sus ataques en el sur y este de Líbano, argumentando que son en respuesta a las acciones de Hezbolá, que, según ellos, ha violado el alto el fuego al reactivar sus capacidades militares. Por su parte, las autoridades libanesas acusan a Israel de infringir el acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos, señalando la ocupación de cinco puntos estratégicos en el sur de Líbano.