Italia conquista su cuarta Ensaladera al vencer a España en la final de la Copa Davis 2025

Italia ha logrado una victoria emocionante sobre España en la final de la Copa Davis 2025, marcando su tercer título consecutivo y cuarto en total. El camino hacia la gloria se vio cimentado por actuaciones destacadas de sus jugadores.

Matteo Berrettini abrió el marcador contra Pablo Carreño Busta, obteniendo un sólido triunfo por 6-3 y 6-4, mientras que Flavio Cobolli selló el título frente a Jaume Munar tras una intensa batalla que terminó 1-6, 7-6(5) y 7-5.

Primer encuentro: Berrettini se impone con autoridad

El tenista romano Berrettini mostró su potencia y habilidad en el primer punto de la serie, asegurando una ventaja crucial para el equipo italiano. Actualmente clasificado en el puesto 56 del ranking ATP, el italiano se destacó como el sexto mejor tenista del mundo en 2021, siendo finalista en Wimbledon.

Mateo Berrettini demostró su potencia ante Pablo Carreño Busta

Segundo encuentro: Cobolli asegura el título

Cobolli, actuando como anfitrión en Bolonia, se enfrentó a un difícil primer set donde Munar lo presionó severamente. Sin embargo, el italiano mantuvo su enfoque, logrando revertir la situación y llevando a su equipo a la victoria en un emocionante final de partido.

Flavio Cobolli sentenció el título ante Jaume Munar

Un camino efectivo hacia la final

Italia, que ya había demostrado su fuerza en rondas anteriores, venció a Austria y Bélgica en los cuartos y semifinales, respectivamente, sin necesidad de llegar al tercer punto en cada enfrentamiento. La presión recaía en España, que aspiraba a conquistar su séptima Ensaladera, un título que no consigue desde 2019.

Notables ausencias marcan el encuentro

El enfrentamiento no contó con la presencia de figuras estelares: el español Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, se ausentó, mientras que Italia carecía de Jannik Sinner, otro importante jugador. Ambos habían protagonizado un épico duelo en el ATP World Tour Finals, donde Sinner salió victorioso.

Palmarés histórico de la Copa Davis

En términos de títulos, Estados Unidos continúa siendo el país más exitoso en la historia de la Copa Davis, con un total de 32 victorias, aunque no conquista el torneo desde 2007. Australia sigue de cerca con 28 títulos, mientras que Francia y Gran Bretaña comparten el tercer lugar con diez conquistas cada uno.

Argentina, que logró su única Ensaladera en 2016, se enfrentó a Italia en los cuartos de final de ese año, mostrando el alto nivel competitivo que existe en el torneo.