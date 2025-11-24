Jair Bolsonaro intenta quemar su tobillera electrónica: un acto de ‘paranoia’ por medicamentos

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sorprendió en su última audiencia judicial al revelar un episodio de “paranoia” y alucinaciones, que lo llevó a intentar alterar la tobillera electrónica que le fue impuesta como medida cautelar. Su defensa argumenta que no hubo intención de fuga.

Jair Bolsonaro, el exmandatario de Brasil, compareció este domingo en una audiencia judicial en Brasilia, donde admitió haber intentado manipular su tobillera electrónica. Según su testimonio, lo hizo influenciado por un estado de «paranoia» provocado por los medicamentos que toma, y aseguró que no planeaba escapar, a pesar de que la Corte suprema decidió imponerle esta medida tras un presunto intento de golpe de Estado después de las elecciones de 2022.

El Intento de Manipulación: Detalles Revelados

Durante la audiencia, presidida por la jueza Luciana Sorrentino, Bolsonaro expresó que su sospecha de que el dispositivo pudiera tener un sistema de escucha lo llevó a intentar abrirlo con un soldador. «Recuperé la razón» poco después de su intento, afirmó, y subrayó que nunca había experimentado alteraciones de ese tipo antes.

En una videoconferencia, Bolsonaro también habló sobre su detención tras pasar una noche en prisión preventiva en la sede de la Policía Federal, donde se encontraba en compañía de su hija, hermano y un asesor durante el episodio. Aclaró que intentó manipular la tobillera sin ayuda y que, tras darse cuenta de su error, contactó a los agentes encargados del monitoreo.

La Decisión Judicial Mantiene la Prisión Preventiva

A pesar de su declaración, la jueza Sorrentino determinó que la prisión preventiva de Bolsonaro se mantendrá, pues consideró que la medida fue tomada conforme a la ley y no hubo denuncias de irregularidades. Durante su testimonio, el ex presidente reiteró que no dañó ni removió el dispositivo y que su manipulación fue consecuencia de un estado de ansiedad inducido por los medicamentos pregabalina y sertralina.

Bolsonaro mencionó que su alteración mental le generó la sensación de estar siendo perseguido e hizo que creyeran que el dispositivo tenía un propósito diferente al monitoreo.

El Futuro Judicial de Bolsonaro

El pleno del Supremo Tribunal Federal se reunirá este lunes para evaluar si ratifica o revoca la prisión preventiva. En paralelo, la defensa de Bolsonaro está preparando un recurso contra la condena de 27 años de prisión impuesta por su implicación en el intento de golpe, cuya apelación debe presentarse pronto.

Desde marzo de 2025, Bolsonaro enfrenta graves acusaciones, incluyendo los delitos de intento de golpe de Estado y pertenencia a una organización criminal armada. En septiembre, luego de meses de investigación, fue condenado a 27 años y tres meses de prisión, cumpliendo actualmente arresto domiciliario bajo severas restricciones.

La defensa de Bolsonaro tiene previsto seguir presentando recursos a medida que avanza este histórico proceso judicial, mientras su condena sigue acercándose a la firmeza.