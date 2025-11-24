Japón ‘cruzó una línea roja’ con sus declaraciones sobre intervención militar en Taiwán, advierte canciller chino

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha expresado su rechazo contundente a las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien sugirió una posible intervención militar en el contexto de la crisis de Taiwán.

En un giro inesperado de los acontecimientos, Wang calificó como “inaceptables” los comentarios de Takaichi, quienes consideró una provocación peligrosa que podría agravar las relaciones entre ambas naciones.

Comentarios de Takaichi Generan Alarma en Pekín

La primera ministra japonesa insinuó que cualquier acción de China, como un bloqueo naval en Taiwán, podría ser motivo suficiente para que Japón actúe militarmente. Esta declaración fue recibida con firmeza por el gobierno chino, que considera este tipo de afirmaciones como un “cruce de la línea roja”.

Wang Yi Responde a las Provocaciones

En un comunicado escrito, el diplomático chino expresó su sorpresa ante las intenciones de Japón, afirmando que “es preocupante que los líderes actuales de Japón envíen señales equivocadas sobre una posible intervención militar en el tema de Taiwán”.

Reacciones Internacionales y Ámbito Legal

La tensión escaló cuando Pekín envió una carta al Secretario General de la ONU, António Guterres, denunciando lo que consideró una “grave violación del derecho internacional” por parte de Japón. En la misiva, el embajador de China en la ONU, Fu Cong, advirtió que cualquier intento de intervención militar sería clasificado como un acto de agresión.

Derechos de Autodefensa y Soberanía

“China ejercerá su derecho de defensa bajo la Carta de la ONU y el derecho internacional, defendiendo con firmeza su soberanía y territorialidad”, reafirmó Fu Cong en el texto dirigido a la ONU.

Contexto Histórico y Consideraciones Geopolíticas

Taiwán, que fue colonia japonesa, es considerado por Pekín como parte de su territorio, y su recuperación se ve como una prioridad estratégica. Además, China se opone a la injerencia de otros países en este delicado asunto, especialmente de Estados Unidos y sus aliados en la región.

Un Cambio en la Narrativa Japonesa

La postura de Takaichi contrasta notablemente con la de sus predecesores, quienes, aunque expresaron preocupaciones sobre las amenazas chinas hacia Taiwán, se mostraron más reticentes a comentar sobre la respuesta militar japonesa.

Ante la insistencia de los medios, Takaichi se negó a retractarse de sus declaraciones, aunque mencionó la intención de abordar el tema con más cautela en el futuro.