Javier Daulte: Pasión por el teatro y la magia de ‘Secreto en la montaña’

Un diálogo revelador con uno de los dramaturgos más aclamados de Argentina, que continúa desafiando las normas y atrapando al público con su inagotable creatividad.

Un Emblema del Teatro

Javier Daulte, reconocido por su vasta trayectoria como dramaturgo, director y guionista, ha cosechado innumerables prestigiosos galardones, tanto en Argentina como en el extranjero. Entre sus distinciones se encuentran el ACE de Oro y el Premio Ciudad de Barcelona, que destacan su papel en la evolución del teatro contemporáneo.

Obras que Marcan Época

Desde Criminal (1996) hasta Callejón espacial, su producción es extensa y diversa. Actualmente sorprende al público con la adaptación teatral de Druk, una historia de profesores que experimentan con la felicidad a través del alcohol. También está en cartel El jefe del jefe, una obra basada en la obra del cineasta Lars von Trier. A partir de mayo, los amantes del teatro podrán disfrutar de su adaptación de Secreto en la montaña, protagonizada por Esteban Lamothe y Benjamín Vicuña, una historia sobre el amor entre dos hombres en tiempos complicados.

Fundador de una Compañía Teatral

Daulte no se limita a dirigir, sino que también ha fundado su propia compañía en el Espacio Callejón de Buenos Aires. Este nuevo colectivo artístico, La compañía Callejón, busca reavivar un concepto tradicional del teatro en una era donde el individualismo predomina.

Una Nueva Tradición

En palabras de Daulte, «Una compañía permite que uno pueda arriesgar como dramaturgo y director, porque hay una confianza consolidada.» En este espacio, los actores no solo ejercen su papel, sino que también se involucran en el proceso creativo, generando una conexión más profunda con la obra.

Reflexiones sobre la Pandemia

La pandemia trajo consigo un gran desafío para las artes. Daulte reflexiona sobre cómo el teatro no tuvo un reemplazo durante el confinamiento. «El arte nos une con quienes no conocemos», afirma, resaltando la importancia del contacto humano en la experiencia teatral.

La Inteligencia Artificial y el Arte

Análisis contemporáneo sobre la IA: Daulte la utiliza de manera puntual en su labor creativa, advirtiendo sobre el dominio que ejercen grandes corporaciones sobre la tecnología emergente. «Nuestro trabajo es estar por encima de eso», indica, defendiendo la necesidad de cuestionar el pensar hegemónico que puede surgir.

Argentina: Un Bastión del Teatro

Sobre por qué Argentina se destaca en el mundo teatral, Daulte menciona la rica tradición y la alta concentración de teatros en Buenos Aires como factores clave. «Los argentinos no entendemos muy bien el significado de la palabra ‘no'», dice con orgullo, resaltando el empuje y la resiliencia típicos de la cultura local.

El Amor y el Teatro

La relación de Daulte con el teatro es profunda y personal. Compara esta conexión a las relaciones amorosas, con sus etapas de altos y bajos. En su visión, «el artista tiene una función en la sociedad: la función de imaginar», un llamado a intervenir en la realidad y ofrecer alternativas a través del arte.