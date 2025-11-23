Javier Girotto: La emoción tras su lucha contra el hombre invisible

El talentoso saxofonista Javier Girotto vuelve a Córdoba para deslumbrar en el Festival de Jazz, tras superar desafíos personales que lo transformaron como artista.

“Fue como luchar contra un hombre invisible”. Así describe Javier Girotto su experiencia en el Festival de Jazz de Córdoba. Este renombrado músico, que ha brillado en cada presentación, regresa con una nueva visión y más fuerza tras un período complejo que puso a prueba su talento y perseverancia.

Un Viaje a la Incertidumbre

Menos de diez años atrás, un nubarrón misterioso amenazó su carrera. Una dificultad en su mano izquierda lo llevó a una angustia profunda, impidiéndole tocar con la libertad a la que estaba acostumbrado. “Era como pelearme con un ‘hombre invisible’”, recuerda, conservando ese acento cordobés marcado por su adaptación a Italia, donde vive hace más de 40 años.

Superando la Dificultad

Después de mucho tiempo sin respuesta, Girotto descubrió que sufría de disfonía focal del músico, una patología que causa tensión en los dedos. Gracias al apoyo de Joaquín Fabre, un músico español, pudo comenzar a sanar. “La pandemia me dio la oportunidad de repensar mi enfoque, de practicar y estudiar, como si empezara desde cero”, comparte.

De la Adversidad a la Creación

Durante este difícil capítulo, Javier reflexionó sobre su compulsión por la perfección. «Mi obsesión me llevó a límites insostenibles», señala. Desde sus primeros años, cuando se unió a la orquesta de su abuelo, Luis Américo Caroli, aprendió a apreciar la música. Aunque al principio era un niño problemático, encontró en la música una salida.

Inicios Musicales y Formación

A medida que crecían sus habilidades, Girotto se dedicó al saxofón. “Es mi voz musical”, afirma. Su trayectoria lo llevó a formar parte de Chébere en los años 80 y a estudiar en la prestigiosa escuela de música Berklee. Tras su regreso a Italia, profundizó en su técnica y comenzó a fusionar el jazz con su herencia cultural.

Aires Tangos y la Evolución Musical

Así nació su cuarteto Aires Tangos, hace más de tres décadas, una amalgama de músicos italianos con el fin de evitar comparaciones directas con el tango argentino. Hoy, su música refleja la conexión entre su tierra y sus influencias.

Un Regreso Triunfal al Escenario

Javier se presentó el pasado jueves en el Teatro del Libertador, y esta tarde volverá al Festival en la explanada del Buen Pastor, acompañado por el pianista Luis Lewin y la Banda Sinfónica de la Provincia. “La música argentina me emociona, y esa emoción sigue presente en cada acorde”, afirma emocionado.

Un Festival que Celebra el Jazz

La edición del Festival Internacional de Jazz de Córdoba se consolida tras 16 años, ofreciendo 13 días de actividades gratuitas y una programación variada que celebra tanto a artistas locales como internacionales. Para Nacho García Vieira, creador del festival, este evento es una de las joyas culturales de la provincia.

Así, el Festival de Jazz se establece como una tradición y un referente cultural en Córdoba, donde las emociones y la música se entrelazan en cada actuación.