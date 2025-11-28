Javier Milei: 23 Senadores Electos Juran Hoy, Se Define el Futuro de Lorena Villaverde

Este viernes, una nueva etapa se abre en el Congreso argentino con la ceremonia de juramento de los legisladores, marcada por importantes decisiones políticas.

La Sesión Preparatoria del Juramento

La ceremonia de juramento se llevará a cabo a las 11 de la mañana en el recinto del Congreso. Este evento simboliza el inicio oficial de las funciones de los nuevos representantes elegidos por el pueblo.

Expectativas y Desafíos para La Libertad Avanza

A pesar de la confianza de La Libertad Avanza en la designación de Villaverde, su juramento no se concretará en esta ocasión. El caso de la legisladora desde Río Negro regresará a la Comisión de Asuntos Constitucionales, generando expectativas sobre su futuro en el cargo.

Siguiendo de Cerca las Decisiones del Gobierno

La cobertura minuto a minuto de las decisiones del gobierno de Javier Milei estará disponible para quienes deseen seguir de cerca los acontecimientos que marcan este nuevo capítulo en la política argentina. La atención está centrada en cómo estos nuevos legisladores influirán en la dirección del país.