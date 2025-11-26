Javier Milei, con la camiseta de Estudiantes en el sillón de Rivadavia

El presidente Javier Milei revive la polémica futbolística al exhibir la camiseta de Estudiantes de La Plata en su despacho, justo en un momento crítico para el club y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La controversia estalló tras el gesto de los jugadores de Estudiantes de La Plata, quienes le dieron la espalda a Rosario Central durante el pasillo de honor. Este acto de desafío comenzó después de que la AFA consagrara a Central como campeón anual de La Liga.

Un Gesto Contundente en la Casa Rosada

Este martes, Milei fue fotografiado en su oficina con la camiseta del club platense como telón de fondo en una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar. Imágenes de este encuentro han circulado en redes sociales, enfatizando su apoyo a Estudiantes.

Continuidad en la Controversia

Este no es un evento aislado; es la segunda vez que el mandatario se involucra en esta situación. Ayer, también mostró su apoyo al club con una fotografía usando la camiseta de Estudiantes.

Críticas a la AFA y Apoyo a Estudiantes

El presidente libertario ha respaldado públicamente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien ha denunciado la influencia del titular de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, en el arbitraje a favor de Barracas Central. Según Sturzenegger, desde la llegada de Tapia, los resultados de Barracas han cambiado notablemente.

En apoyo a esta afirmación, el ministro presentó un gráfico que supuestamente respalda su acusación, sugiriendo que los arbitrajes han sido desiguales.

El Enfrentamiento entre Milei y la AFA

La postura de Milei es un reflejo de su descontento hacia la AFA y su liderazgo. Este conflicto comenzó cuando el gobierno decidió promover la transformación de los clubes argentinos en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una idea que ha sido rechazada por muchos dirigentes y aficionados.

El Pasillo de Honor y la Reacción de Estudiantes

La controversia aumentó cuando Estudiantes, en un acto simbólico, le dio la espalda a Rosario Central en un reciente encuentro. Este gesto se convirtió en un acto de rebeldía contra las normativas que exigen este honor para los campeones.

Como consecuencia, la AFA abrió un expediente contra el club y los jugadores implicados, en respuesta a un informe del árbitro del partido, Pablo Dóvalo, dando a Estudiantes un plazo de 48 horas para presentar su defensa.