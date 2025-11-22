Javier Milei Confirmó Su Asistencia a la Argentina Week en Nueva York

El presidente argentino, Javier Milei, augura un gran evento que destacará las oportunidades económicas del país frente al mundo.

Javier Milei confirmó su participación en la «Argentina Week en Nueva York», programada para marzo de 2026. Este evento, que promete ser un escaparate de las transformaciones económicas que vive Argentina, se perfila como una iniciativa fundamental para atraer inversiones internacionales.

Un Evento Clave para el Futuro Económico Argentino

En un mensaje compartido en redes sociales, Milei expresó: “¡Una extraordinaria iniciativa! La Argentina Week en Nueva York será una oportunidad única para mostrar al mundo las enormes posibilidades que surgen con la transformación de nuestro país. Estaré allí para comunicar de manera clara y firme la nueva Argentina: abierta, próspera y libre.”

Detalles del Encuentro

Organizado por la Embajada argentina en Estados Unidos, el evento se llevará a cabo del 9 al 11 de marzo de 2026 y reunirá a funcionarios gubernamentales, ejecutivos de bancos internacionales, fondos de inversión y líderes de industrias claves como la energía, minería, tecnología, infraestructura y más. Entre los colaboradores se encuentran grandes nombres de la banca como JP Morgan y Bank of America.

La Importancia del Evento en el Contexto Actual

El embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, destacó la relevancia del evento, describiéndolo como un encuentro de «altísimo nivel» en un momento «histórico e inédito» para la relación entre Argentina y Estados Unidos. Oxenford subrayó el clima de confianza y optimismo que rodea a las oportunidades de inversión en el país.

El embajador también mencionó: “Este encuentro reunirá a líderes políticos y empresariales de diferentes sectores que ya están explorando o efectivamente invirtiendo en Argentina”.

Compromiso con el Desarrollo Económico

El Canciller de Argentina, Pablo Quirno, también se manifestó al respecto, expresando su entusiasmo por la presencia de Milei y las autoridades nacionales, quienes estarán presentando las vastas oportunidades de inversión que Argentina ofrece.

Un Viaje por Estados Unidos

Apenas un mes antes de la «Argentina Week», Milei viajará a Washington para el sorteo del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. Este evento, programado para el 5 de diciembre, contará con la presencia del presidente estadounidense Donald Trump, lo que anticipa un momento significativo de encuentro entre ambos líderes.

Si bien aún no hay confirmación oficial, se espera que Milei y Trump firmen un acuerdo comercial y de inversiones durante su visita, marcando un nuevo capítulo en la colaboración entre ambas naciones.