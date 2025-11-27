Javier Milei en Vivo: Novedades del Gobierno

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se encuentra en el epicentro de una jornada legislativa crítica marcada por tensiones y negociaciones complicadas que han ralentizado el avance de proyectos clave.

La sesión que debía cumplir con la aprobación del endeudamiento provincial, el presupuesto y la nueva ley fiscal e impositiva se ha visto envuelta en un clima de desacuerdos, especialmente sobre el fondo para los municipios que se ofrece como contraprestación por la autorización de endeudamiento. Esta propuesta ha generado fricciones tanto con la oposición como con algunos sectores de La Cámpora, añadiendo complejidad a un panorama ya complicado.

Aplazamientos y negociaciones entre partidos

La Cámara de Diputados tenía inicialmente programada la discusión para las 14 horas del miércoles, pero los debates se postergaron, reprogramándose para las 20 y comenzando finalmente alrededor de las 22. Durante la sesión, se lograron aprobar el presupuesto provincial y la ley fiscal e impositiva, gracias al apoyo de bloques peronistas y radicales. Sin embargo, el rechazo de Pro dejó a la vista la fractura entre los distintos sectores políticos.

La incertidumbre del endeudamiento

El endeudamiento, crucial para el gobierno en sus proyectos de financiamiento, no pudo avanzar y ahora ha quedado pendiente hasta el viernes a las 10 de la mañana. En este plazo, se espera que los legisladores logren alcanzar los dos tercios necesarios para su aprobación, lo cual añade una presión adicional al clima ya tenso en la Legislatura.

Las negociaciones se prolongaban dentro del recinto Ignacio Amiconi – LA NACION

La situación actual refleja un panorama de incertidumbre en la política provincial, donde los acuerdos parecen cada vez más difíciles de alcanzar, y los tiempos para tomar decisiones clave se agotan rápidamente.