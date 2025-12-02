Javier Milei en Vivo: Novedades del Gobierno

Un nuevo decreto de necesidad y urgencia destina fondos significativos a la Secretaría de Inteligencia del Estado, resaltando la importancia del organismo en la actualidad.

El Gobierno argentino ha decidido asignar $26.117.900.000 a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), publicado recientemente en el Boletín Oficial. Esta cifra deslumbrante se destina, mayormente, al pago de sueldos del personal, siendo cerca de $20 mil millones dedicados a este fin, según han informado fuentes del Poder Ejecutivo.

Justificación del Aumento Presupuestario

Desde la Casa Rosada se explicó que la suma anterior no era suficiente para cubrir las necesidades del organismo. “Se sacó un DNU de reconducción del presupuesto, porque no hay presupuesto”, manifestaron, haciendo referencia a la falta de aprobación parlamentaria de los gastos e ingresos del Estado desde 2022.

Impacto en la Operativa del Organismo

La ampliación del presupuesto resulta crucial para garantizar el funcionamiento adecuado de la Secretaría. Los representantes del Gobierno resaltan la importancia de contar con recursos suficientes para llevar a cabo tareas vitales en un contexto de creciente complejidad en materia de seguridad e inteligencia.