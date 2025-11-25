Javier Milei en Vivo: Novedades sobre las Últimas Medidas del Gobierno

El debate sobre el presupuesto 2026 está a la vuelta de la esquina, y las alarmas ya están sonando. Un estudio de Ieral, de la Fundación Mediterránea, revela preocupaciones sobre la falta de reformas en el sistema previsional y el cumplimiento de leyes esenciales en salud.

CÓRDOBA.- Con el inicio de las sesiones extraordinarias a pocos días, el presupuesto 2026 despierta inquietudes. Según un reciente informe de Ieral, el gasto social, que representa el 75% de las erogaciones públicas, no contempla cambios necesarios en el sistema previsional. Además, se ignoran las leyes de emergencia pediátrica y de discapacidad, con un gasto en estos sectores que alcanza mínimos históricos.

Demandas de los gobernadores ante la falta de atención en el presupuesto

El ministro del Interior, Diego Santilli, ha tenido encuentros con gobernadores, y en esas reuniones han planteado la urgencia de abordar estas preocupaciones. Este martes, Santilli se reunirá en Misiones, donde los mandatarios insistirán en la necesidad de que se cumplan las leyes que respaldan estas áreas críticas.

La UCR ante un cambio de liderazgo decisivo

Por su parte, el 15 de diciembre marca un hito para la Unión Cívica Radical (UCR), ya que Martín Lousteau dejará su cargo como presidente y se renovarán las autoridades del partido. Aunque la convocatoria al Comité Nacional está fijada para el 12 de diciembre, la carrera por la sucesión enfrenta varios desafíos. El nuevo liderazgo deberá surgir de una lista de unidad, que es indispensable para superar las divisiones internas.

Retos para alcanzar la unidad interna

En el radicalismo, reconocen que las negociaciones para un consenso aún están en sus primeras etapas. Con la convocatoria oficial publicada, las discusiones formalmente comenzarán esta semana. Fuentes del partido afirman: “Estamos en un proceso interno de unidad, pero pronto tendremos que definir quiénes nos representarán”.