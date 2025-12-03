Javier Milei en Vivo: Nuevas Medidas del Gobierno

La reciente declaración de los ministros de Salud de Argentina, que reafirma la seguridad y efectividad de las vacunas, ha generado controversia tras un evento antivacunas en el Congreso. La provincia de Formosa no se quedó al margen y ha solicitado su inclusión en este documento vital.

El ministro de Desarrollo Humano de Formosa, Aníbal Gómez, envió una carta a Mario Lugones, el titular del Ministerio de Salud nacional, expresando el descontento de su provincia por no ser parte del respaldo a las vacunas, firmado por la mayoría de los ministros en una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa).

Reacción de Formosa a la Exclusión

La misiva llega tras afirmar que, junto a la provincia de Buenos Aires, fueron excluidos del consenso logrado en una reunión que tuvo lugar entre la noche del viernes y el mediodía del sábado. Esta situación desata cuestionamientos sobre la unidad y el compromiso en torno a la salud pública.

Impacto en el Escenario Político

En otro ámbito, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, ha provocado un quiebre en la unidad del peronismo en la Cámara de Diputados. Unión por la Patria (UP) enfrenta complicaciones en su intento por mantener la primera minoría, después de que tres legisladores abandonaran el bloque.

Mudanza al Bloque Libertario

La situación se complica aún más con la incorporación del entrerriano Francisco Morchio al bloque de La Libertad Avanza (LLA), aumentando su número de legisladores a 95. Morchio, quien anteriormente pertenecía a Encuentro Federal, respondió a un llamado del gobernador Rogelio Frigerio para cambiar de bando.

Cambio en la Secretaría de Inteligencia

El Gobierno también anunció cambios significativos en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Sergio Neiffert fue reemplazado por Cristian Auguadra, en una decisión que responde a la reestructuración del organismo, oficializada en el Boletín Oficial.