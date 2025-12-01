Javier Milei En Vivo: Nuevas Medidas del Gobierno

El descontento crece entre los funcionarios del Gobierno, quienes expresan su malestar por los salarios estancados. Mientras tanto, el presidente Javier Milei aún no se ha manifestado sobre un posible ajuste salarial.

Descontento en la Casa Rosada por los Sueldos Congelados

En los pasillos de la Casa Rosada, el ambiente se torna tenso. Meses atrás, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, llevó una inquietante consulta al presidente Javier Milei. Su mensaje fue claro: ante los salarios congelados, se complica la contratación de profesionales calificados. Sin embargo, Milei no mostró interés en abordar la cuestión.

La Negativa del Presidente a Aumentar Sueldos

Desde el inicio de su administración, Milei se ha mantenido firme en su decisión de no otorgar aumentos salariales a su personal. Este ha sido un argumento recurrente para justificar un ajuste que, según él, no solo afecta a la población, sino también a los funcionarios. Este enfoque ha sido una de las bases de su campaña y una crítica directa al kirchnerismo.

Investigación Judicial: Los Clubes de Fútbol Bajo la Lupa

Por otro lado, la trama judicial que rodea a la financiera de Ariel Vallejo, Sur Finanzas, empieza a desvelar los oscuros movimientos financieros en el mundo del fútbol. Varios clubes de Primera y de la categoría de Ascenso figuran en un listado de transferencias sospechosas realizadas a través de esta firma.

San Lorenzo y Argentinos Juniors en el Ojo de la Tormenta

En este contexto, San Lorenzo se destaca con transferencias por un total de $660 millones, liderando el ranking de movimientos problemáticos. Además, se ha sumado Argentinos Juniors a la lista de clubes implicados en esta investigación, que se centra en los fondos conocidos como “la billetera del fútbol”.

Revelaciones de la DGI sobre Transferencias Irregulares

La información proviene de un anexo adjunto a la reciente denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), que señala más de 250 entidades involucradas. Entre las mencionadas, se encuentran no solo clubes de fútbol, sino también varias cerealeras y mutuales, evidenciando una red de transferencias que continúa complicando a las instituciones deportivas argentinas.