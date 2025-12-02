Javier Milei lanza irónico mensaje a Claudio ‘Chiqui’ Tapia

Título: Javier Milei Arremete Nuevamente Contra Tapia: El Escándalo del Fútbol Argentino en el Ojo del Huracán

Bajada: En un nuevo capítulo de su crítica hacia la AFA, el presidente Javier Milei utilizó su plataforma para ironizar sobre el rendimiento del fútbol argentino y acentuar la polémica que rodea a Claudio "Chiqui" Tapia, en medio de investigaciones judiciales.

El presidente Javier Milei ha vuelto a llamar la atención con un irónico mensaje en sus redes, dirigiéndose al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia.

En su cuenta de X, Milei publicó: «5-0. 4° Simular Normalidad. 5° Entonces Lobo-Tripero…», refiriéndose a la reciente derrota de Barracas Central ante Gimnasia de La Plata. Este resultado dejó a Barracas en la cuerda floja, ya que ahora se enfrenta a Estudiantes, el rival histórico de la AFA.

La Crítica Abierta de Milei

Este no es el primer ataque del mandatario; días atrás, había fijado un marcador ficticio de «3 a 0», aludiendo a los cánticos en contra de Tapia que resonaron en distintos eventos, incluidos recitales y partidos de fútbol en todo el país. La desconfianza hacia su gestión se ha incrementado significativamente debido a la entrega de copas polémicas y los cuestionados arbitrajes.

Revuelo en la Justicia

En el contexto de este clamor público, la Justicia está tomando cartas en el asunto, investigando las conexiones entre Tapia y movimientos financieros sospechosos. La atención se centra en una entidad vinculada a él y cuatro monotributistas que, según informes, manejaron la asombrosa suma de $120.000 millones.

Dudas sobre la Legalidad de las Finanzas

Un informe de la DGI ha revelado identificaciones fiscales de individuos registrados en categorías bajas que, sin embargo, han realizado transacciones por miles de millones. Estos movimientos han levantado serias dudas sobre la legitimidad de sus ingresos.

Elisa Carrió y las Denuncias

Además, la exdiputada Elisa Carrió ha sumado su voz al escándalo, presentando denuncias contra presuntos testaferros asociados a Tapia. Se trata de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes han sido acusados de comprar una lujosa mansión en Villa Rosa, Pilar, que, según Carrió, no podría haber sido adquirida con los ingresos que declaran.

Pantano y Conte son propietarios de Real Central SRL, la firma que supuestamente realizó la compra de la extensa propiedad de más de 105.000 metros cuadrados, lo que suma otro elemento al entramado de sospechas en el fútbol argentino.