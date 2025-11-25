Javier Milei se reúne con Carlos Presti y el canciller de Israel

Este martes, el Presidente Javier Milei retoma sus actividades oficiales con un evento significativo en la Casa Rosada, que marcará el comienzo de una semana intensa marcada por cambios en su gabinete y la modernización laboral.

En un acto que tendrá lugar a las 11 de la mañana en el Salón Blanco, el Presidente Javier Milei presidirá la ceremonia de entrega de sables a nuevos miembros de las Fuerzas Armadas. Este evento contará con la presencia del actual ministro de Defensa, Luis Petri, y su sucesor designado, el teniente general Carlos Presti.

Posteriormente, a las 12:30, el presidente se reunirá con Gideon Sa’ar, el canciller de Israel, quien se encuentra de visita en Argentina como parte de una gira regional. Este encuentro es parte de una agenda más amplia que incluye reuniones en el Palacio San Martín y el Congreso con figuras relevantes como Martín Menem y Fernando Iglesias.

Un Nuevo Capítulo en el Gabinete

Originalmente programada para el martes, la reunión del Gabinete se trasladará al miércoles, marcando el debut de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete. En esta sesión, también estarán presentes Carlos Presti y Alejandra Monteoliva, quien asumió recientemente el Ministerio de Seguridad.

El gobierno busca consolidar su estructura interna en medio de una semana de cambios cruciales en áreas claves y crecientes demandas de coordinación política.

Consejo de Mayo: Nuevas Reuniones y Retos en la Modernización Laboral

Este miércoles, el Consejo de Mayo se reunirá para discutir el paquete legislativo del Pacto de Mayo, bajo la nueva coordinación de Adorni. Este encuentro surge en un contexto de tensiones internas y la necesidad de acelerar decisiones importantes.

El enfoque principal será la modernización laboral, un tema que el Ejecutivo planea presentar en diciembre. Sin embargo, se ha informado que varios consejeros aún no han recibido un borrador completo, lo cual podría limitar el tiempo para un debate efectivo.

Los participantes incluyen a Federico Sturzenegger, Alfredo Cornejo, Carolina Losada, y varios representantes sindicales y empresariales, quienes expresan preocupaciones sobre los artículos relacionados con la flexibilización laboral.

Urgencia y Desafíos en la Redacción Final

Adorni busca implementar un ritmo más eficiente en el proceso y ha convocado a una reunión ampliada con ministros para revisar el avance del paquete de reformas. Aunque se prevé que la redacción final esté bajo control del Ejecutivo, muchos consejeros piden visibilidad sobre el texto completo antes de la fase consultiva.

La conclusión de esta semana política estará definida por el delicado equilibrio entre la premura del gobierno, las resistencias internas y la organización de los próximos pasos legislativos.