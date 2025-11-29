Jetstar Anula 90 Vuelos Domésticos en Australia por Retiro Global de Airbus A320

Jetstar Suspende Vuelos Tras Nueva Orden de Airbus

Jetstar se enfrenta a importantes cancelaciones de vuelos nacionales e internacionales tras recibir nuevas directrices de mantenimiento de Airbus, esto ocurre luego de un incidente aéreo que ha levantado preocupaciones sobre la seguridad.

El pasado sábado, la aerolínea Jetstar se vio obligada a cancelar 90 vuelos debido a un llamado a revisión de un número significativo de sus aviones Airbus A320. Tyrone Simes, el director de operaciones aéreas de Jetstar, comunicó a la prensa en el aeropuerto de Melbourne que se prevé que los efectos de esta medida persistan hasta el domingo.

Detalles del Incidente y Cambios Requeridos

Airbus emitió una directiva que requiere una modificación de software en una gran parte de su popular familia A320, aviones utilizados también por aerolíneas como Virgin Australia y Qantas. Simes detalló que 34 de los 85 aviones de Jetstar se verían afectados, aunque los ingenieros pudieron realizar las actualizaciones requeridas en tierra, un proceso que toma entre dos y tres horas por aeronave.

Estado de los Vuelos

En una declaración emitida por Jetstar, se informó que 20 de los 34 aviones afectados estaban listos para volver a operar. “Esperamos que el resto esté operativo para esta noche, permitiendo que los vuelos se reanuden el domingo», afirmó un portavoz. Sin embargo, también advirtieron que podrían haber retrasos adicionales a medida que la red se estabilice.

Implications for Passengers

La compañía aseguró que la seguridad de todos sus pasajeros es la prioridad número uno, y que está trabajando para reprogramar los vuelos y notificar directamente a los clientes afectados. Durante la mañana del sábado, se cancelaron 12 vuelos desde Melbourne y 18 desde Sydney, incluidos algunos internacionales a destinos como Port Vila, Singapore y Bali.

La Reacción de Otras Aerolíneas

Aunque Qantas no reportó que ninguno de sus vuelos se viera afectado por esta modificación, Virgin Australia, que tiene una flota limitada de aviones de este modelo, mencionó que sus vuelos regionales podrían ser cubiertos con otros modelos disponibles. Por su parte, Air New Zealand canceló 12 de sus servicios y anticipa más interrupciones, aunque sus rutas hacia Australia seguirán operativas.

Recomendaciones y Medidas por Parte de Airbus

El cambio de software solicitado por Airbus llega tras un incidente ocurrido en un vuelo de JetBlue en octubre, donde varios pasajeros resultaron heridos tras una caída repentina en altitud. La Agencia Europea de Seguridad Aérea ha catalogado este problema como un evento de «descenso no comandado», lo que de no corregirse podría tener severas consecuencias para la estructura del avión.

Ante esta situación, Airbus aseguró que la actualización es una medida preventiva y pidió disculpas por las inconveniencias que esto pueda causar a los pasajeros. La compañía está trabajando en colaboración con las autoridades de aviación para asegurar que la flota cumpla con los estándares de seguridad necesarios.