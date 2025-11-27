Joaquim Grau, óptico: ‘La salud visual importa a cualquier edad; se debe retirar el carnet si hay riesgo’

La Importancia de la Salud Visual al Volante: Opiniones de Expertos

La salud ocular es clave para la seguridad al conducir. Joaquim Grau, óptico y presidente del Colegio de Ópticos y Optometristas de Cataluña, comparte preocupaciones sobre las pruebas actuales de agudeza visual y su insuficiencia para garantizar condiciones seguras en la carretera.

Cuánto Influye la Edad en la Conducción

El óptico Joaquim Grau enfatiza que la edad de un conductor no debería ser el único criterio para evaluar su capacidad al volante. Según él, lo crucial es la calidad de la visión. Las evaluaciones de agudeza visual actuales son insuficientes, lo que reaviva el debate sobre la necesidad de pruebas más rigurosas, incluyendo la sensibilidad al contraste.

Test de Sensibilidad al Contraste: Nuevas Propuestas

Grau sugiere que la implementación de un test de sensibilidad al contraste ofrecería una mejor evaluación del desempeño visual. Esta prueba permitiría conocer cómo un conductor se desempeña en condiciones adversas, como niebla o lluvia, donde la visión se vuelve más complicada.

Impacto de la Sensibilidad a la Luz Brillante

Las personas con alta sensibilidad al contraste pueden experimentar molestias o hasta incapacidad para ver adecuadamente bajo luces brillantes, lo que constituye un riesgo considerable al conducir.

Nitidez y Tiempo de Reacción: Factores Críticos

La claridad visual y el tiempo de reacción son esenciales en situaciones de manejo. Grau resalta que ver las letras no garantiza una visión nítida. En este sentido, la posibilidad de detectar enfermedades visuales no debe despreciarse, ya que pueden manifestarse en cualquier momento de la vida.

La Realidad de los Problemas Visuales en la Población

Casi el 80% de la población presenta alguna condición visual, según el informe «La Visión en España 2020». Problemas como la presbicia y la miopía son comunes y pueden afectar la seguridad al volante.

Nueva Regulación de la DGT para Conductores

Para abordar estos desafíos, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido una normativa que requiere que los permisos de conducir incluyan un código que indique la necesidad de gafas o lentillas. No cumplir con esta obligación puede acarrear multas de hasta 200 euros.

Uso de Gafas de Lectura: Precauciones Necesarias

Finalmente, el óptico advierte que las gafas de lectura no son adecuadas para conducir. Muchas personas ignoran que estos lentes generalmente no están diseñados para tal uso, subrayando así la necesidad de una atención adecuada a la salud visual.