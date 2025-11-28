Jorge Asís: «Nunca condenaría a un presidente» sobre Cristina Fernández de Kirchner

El analista político y escritor Jorge Asís expresó su opinión sobre la situación de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple una condena domiciliaria tras ser encontrada culpable en la causa Vialidad. Aseguró que un presidente no puede ser juzgado con ligereza.

En una reciente entrevista, Jorge Asís afirmó que “jamás condenaría a un presidente”, refiriéndose a la situación legal de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su declaración surge en medio de un contexto político y judicial cargado de tensiones, donde Fernández cumple una condena en su hogar.

Cuestionando la Justicia

Asís argumentó que “con el rigor que se juzga a Cristina, no quedaría un solo gobernador sin tobillera electrónica”. Su crítica se centra en la forma en que se manejan las condenas en el país, planteando que “no se puede condenar a un presidente por cuestiones viales, ya que eso puede ser dictado por un subsecretario”.

Herencia y Desafíos Políticos

El analista también profundizó sobre la herencia política que dejó Néstor Kirchner. Según Asís, “la Doctora supo aprovechar esa herencia política”, aunque reconoció que “no logró interpretar adecuadamente la herencia económica y su gestión con la justicia fue deficiente”.

El Peronismo en el Horizonte

En su análisis sobre el peronismo actual, Asís sostuvo que “Javier Milei conoce a fondo el peronismo, habiendo trabajado en un think tank con Guillermo Francos, ex presidente del Banco Provincia”. Esto, según él, explica el ascenso de figuras como Daniel Scioli dentro del gobierno de Milei.

Al finalizar su intervención, Asís se mostró consciente de la habilidad política de Milei: “La clase política debe entender que no se enfrenta a un aficionado, sino a alguien que realmente comprende el juego y, además, tiene suerte”.