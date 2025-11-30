José Alperovich ingresó de urgencia por complicaciones gastrointestinales

El exgobernador de Tucumán, condenado a 16 años de prisión, fue operado de emergencia debido a un cuadro de salud preocupante.

José Alperovich, el exgobernador de Tucumán que enfrenta una condena de 16 años por abuso sexual a su sobrina, fue internado de urgencia en el Hospital Italiano este domingo tras sufrir un malestar gastrointestinal que requirió inmediata intervención quirúrgica.

Un Cambio en su Situación Judicial

Alperovich cumple su condena en prisión domiciliaria en un departamento de Puerto Madero. Desde junio, tras recibir el beneficio por su edad, se encuentra bajo control electrónico mediante una tobillera. En su traslado a la clínica se sospechó de síntomas similares a los de una apendicitis, aunque aún no se ha confirmado el diagnóstico oficial.

El Motivo de su Internación

Según su círculo cercano, inicialmente, se atribuyó el malestar a nerviosismo y estrés asociado a su situación judicial. Sin embargo, el dolor se volvió intolerable, lo que llevó a la decisión de buscar atención médica urgente.

Un Matrimonio en la Controversia

Este episodio ocurrió poco después de su reciente matrimonio con Marianela Mirra, celebrado la semana pasada en el mismo edificio donde cumple su prisión domiciliaria. La ceremonia fue íntima, sin acceso a la prensa, aunque se filtraron algunas imágenes desde el exterior.

La Condena y sus Detalles

Alperovich fue hallado culpable de nueve agresiones sexuales cometidas entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 contra su sobrina, quien era empleada bajo su mando como senador nacional. El fallo del juez Juan Ramos Padilla incluyó múltiples episodios de abuso sexual, con la determinación de prisión efectiva e inhabilitación para cargos públicos.