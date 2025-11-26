José Carbonell: ‘Confiamos en abrir el mercado de EE. UU.’

La industria citrícola de Argentina tiene la vista fija en las negociaciones con Estados Unidos, que podrían revolucionar el futuro de este sector. José Carbonell, director de la Federación Argentina del Citrus, brinda detalles sobre las expectativas en torno a esta eventual apertura.

Expectativas de Crecimiento: Una Nueva Era para los Cítricos Argentinos

En una entrevista con Canal E, José Carbonell compartió su optimismo sobre la inminente apertura del mercado estadounidense para naranjas y mandarinas frescas. «Tenemos confianza fundamentada en que se logrará un acuerdo pronto», afirmó, resaltando que este mercado podría convertirse en el principal destino para los productos citrícolas del país.

La Estrategia de Exportación: Nuevos Horizontes en el Mercado

Carbonell destacó la necesidad de diversificar los destinos de exportación, ya que la producción citrícola en Argentina ha estado mayormente enfocada en el mercado interno. El primer paso se ha dado con envíos a Ecuador y negociaciones activas con otros países, mostrando un deseo claro de expandir la presencia argentina en el ámbito internacional.

Preparativos para el Futuro

El sector se está preparando para un aumento en la capacidad exportadora, con nuevas plantaciones en el NEA y NOA enfocadas especialmente en la naranja. Este aumento en la producción será crucial para satisfacer la demanda externa, especialmente en el segmento de fruta fresca.

Retos y Oportunidades en el Horizonte

A pesar de la demanda internacional sostenida, Carbonell reconoció que Argentina ha perdido terreno en mercados importantes como Indonesia y Filipinas. Además, problemas climáticos, como una severa helada en el NEA, han afectado la producción. Sin embargo, el referente del sector mantiene la esperanza en que la apertura del mercado estadounidense pueda cambiar radicalmente la situación.

Lecciones del Pasado: El Éxito del Limón Argentino

La experiencia del limón argentino en Estados Unidos, donde se convirtió en el principal proveedor desde su ingresos en 2018, sirve de modelo optimista. «La apertura del mercado estadounidense sería un paso decisivo», concluyó Carbonell, reflejando la expectativa renovada del sector por el futuro.