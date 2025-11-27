José Castillo: ‘El futuro del mercado local se decide hoy’

El economista José Castillo expone los graves problemas que enfrenta Argentina a medida que se acercan los vencimientos de deuda, revelando la delicada condición del mercado local y la presión sobre el tipo de cambio.

El Urgente Vencimiento de Deuda Interna

En una reciente entrevista con Canal E, Castillo enfatizó que el gobierno argentino se enfrenta a dos vencimientos significativos y urgentes. El mayor de ellos, según él, es la deuda interna, que es fundamental para evaluar la estabilidad del mercado. “Hoy se está jugando la profundidad del mercado local”, explicó, al referirse a los 14 billones de pesos en manos mayormente privadas y a la falta de capacidad del gobierno para manejar dicha situación.

Para evitar una crisis, el Ejecutivo tiene la obligación de refinanciar al menos el 71% de la deuda total. Sin embargo, esto está limitado por las tasas de interés: “No puede ofrecer menos del 29%, porque eso dañaría el mercado secundario”, advirtió Castillo, quien destaca la difícil paradoja entre la tentativa del gobierno de reducir tasas y la dura realidad del vencimiento inminente.

Las Opciones para Cumplir con los Pagos en Dólares

Respecto a los pagos en dólares, Castillo fue rotundo: “4.300 millones de dólares no hay en la Tesorería”. Apuesta por alternativas como utilizar el swap con Estados Unidos, el acuerdo con China, o buscar nueva deuda en el mercado. También mencionó la posibilidad de un préstamo a corto plazo, o “tipo un repo”, como una opción viable.

Una Situación Estructural Crítica

Estas medidas de emergencia evidencian un problema más profundo: Argentina se encuentra atrapada en un ciclo constante de endeudamiento sin capacidad de planificación a mediano plazo. “Siempre estamos enfocándonos en cómo resolver el próximo vencimiento», lamentó Castillo.

La Deuda y la Dependencia Externa

Sobre la actualidad de la economía argentina, Castillo afirmó que el modelo actual no es sostenible. “La idea de que se puede afrontar 2026-2027 con dólares comerciales es inviable”, puntualizó, subrayando que la deuda es «objetivamente impagable» y que refinanciar solo aumenta el problema. Un paso hacia la renegociación podría acercar al país a un default.

El economista también destacó la incapacidad del gobierno para acceder a mercados de deuda internacionales. “Nunca logró entrar en forma normal al mercado de deuda”, recordando que la última colocación soberana fue en 2018, mientras empresas y provincias comienzan a emitir deuda.

La Necesidad de Asistencia Externa

Frente a la pregunta sobre la posibilidad de que Argentina funcione sin ayuda externa, su respuesta fue clara: “No”. Insistió en que un país no puede desarrollarse si está constantemente al borde de la quiebra.

La Realidad del Dólar y sus Efectos en la Economía

Castillo también abordó el asunto del tipo de cambio. No cree que el problema radique en el sistema —ya sea bandas o flotación—, sino en el valor real del dólar. “Está por debajo de su valor de equilibrio”, lo que fomenta importaciones asequibles y turismo emisivo, complicando aún más la balanza comercial en un contexto que demanda dólares genuinos.