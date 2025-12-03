José Sosa felicita a Cami Homs: ‘La mamucha más hermosa’

Celebrando el amor y la llegada de su primer hijo, José Sosa sorprendió a Cami Homs con un hermoso mensaje de cumpleaños lleno de ternura y promesas compartidas.

El futbolista de Estudiantes de La Plata conmovió a sus seguidores al dedicarle un emotivo post a su pareja, Cami Homs, en su cumpleaños. A través de varias imágenes, Sosa mostró momentos íntimos y alegres de la pareja, resaltando la espera de su primera hija.

Un Mensaje Especial y Fotos Inéditas

“Feliz cumpleaños, mi compañera y la más hermosa. Que sigamos recorriendo este hermoso camino juntos”, escribió Sosa, mostrando la profundidad de su vínculo. Las imágenes iniciaban con un abrazo amoroso frente al espejo, evidencia del momento especial que viven juntos.

José Sosa y Cami Homs celebrando un momento especial.

Momentos Compartidos en Redes Sociales

La serie de fotos compartidas incluye desde atardeceres junto al mar hasta salidas nocturnas llenas de risas. En una de las imágenes más destacadas, la pareja aparece abrazada cerca de una piscina infinita, disfrutando de una hermosa puesta de sol.

La Conexión Más Profunda

Otro instante conmovedor muestra a la pareja besándose en un muelle, resaltando la conexión que han construido. La espera del bebé se convierte en un hilo conductor de su relación, reflejado en cada toque de Sosa en la panza de Cami.

El jugador compartiendo momentos íntimos con Cami Homs.

Reacciones y Mensajes de Amor

El posteo generó una ola de comentarios positivos, donde seguidores y amigos expresaron su alegría por la pareja. “Se merecen lo mejor”, escribió uno de los fans, mientras otros alentaban a Sosa a dar un paso más en su relación.

Un momento capture de felicidad compartida.

Cierre Perfecto con Amor

La celebración culminó con un mensaje mutuo, donde Cami respondió a Sosa: “Cuánto te amamos, papito. Gracias por todo”. Un reflejo claro del amor que embarga a la pareja en este próximo capítulo de sus vidas.