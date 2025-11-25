Joven policía suspendida por contenido ‘hot’ rompe el silencio

Una oficial de la Policía de la Ciudad, Nicole Gabriela V., ha sido suspendida tras la publicación de contenido provocador en TikTok, donde aparecía con su uniforme. La joven de 25 años defendió su decisión, argumentando que buscaba alternativas laborales para sostener a su familia.

En una entrevista con Telefé Noticias, Nicole reveló que, a raíz de su situación financiera, comenzó a generar contenido en redes sociales. En tan solo un mes, logró ganar hasta 6 millones de pesos a través de OnlyFans. «Soy madre y debo hacer frente a mis responsabilidades», aseguró.

Motivaciones detrás de la decisión

La oficial argumentó que su necesidad económica se intensificó tras recibir una licencia médica prolongada debido a un tratamiento neurológico y psiquiátrico, derivado de un episodio de violencia de género. Esto resultó en la reducción de su salario a menos de la mitad.

Impacto de la suspensión

Nicole explicó que tras ser pasada a disponibilidad, su sueldo se vio seriamente afectado: «Estaba cobrando 600 mil pesos, lo cual no era suficiente ni para cubrir mis medicamentos». A pesar de las críticas, ella insistió: «No soy la única en esta situación, muchos policías tienen empleos paralelos debido a los bajos salarios».

Reacciones y consecuencias

Tras la viralización del material en redes sociales, sus superiores iniciaron un sumario administrativo por el uso inapropiado del uniforme, poniendo en riesgo su carrera. A pesar de esto, Nicole afirmó: “Sabía que podría haber consecuencias, pero no imaginé que serían tan graves”.

Defensa ante las acusaciones

Además de su suspensión, se mencionó la posibilidad de que Nicole formara parte de una red de trata de personas, sin embargo, ella se defendió diciendo: «No hay una red detrás, trabajo de manera individual y no tengo un proxeneta».

Investigación sobre trata de personas

El abogado Rodrigo Tripolone ha solicitado que se investigue la situación como un posible caso de trata de personas con fines de explotación sexual, argumentando que Nicole podría estar monetizando contenido de otros. Sin embargo, la joven contradijo estas afirmaciones, reafirmando su autonomía en la creación y venta de su contenido.

La controversia continúa

El escándalo comenzó tras la difusión de imágenes de Nicole en situaciones comprometedoras, incluyendo escenas donde se encontraba en atuendo policial junto a amigas en ropa interior. La situación sigue desatando debates sobre la ética en las redes sociales y la vida profesional de los funcionarios públicos.